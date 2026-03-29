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  • Afeitada suave, resultados suaves
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Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

S1121/41

4.3
| (377) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Afeitada suave, resultados suaves
La afeitadora Philips AquaTouch 1000 te ofrece una afeitada en seco o en húmedo suave y refrescante gracias a las cuchillas ComfortCut autoafilables.
Ver todos los beneficios

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹

Afeitada suave, resultados suaves

  • Cuchillas ComfortCut

  • Cabezales Flex de 3 direcciones

  • Apertura con un solo botón

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.

Sellado Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Sellado Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Conseguí una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.

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Opiniones

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4.3

de 5

377

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

29/03/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy buena

Muy buena maquina para el dia a dia va excelente, lo único que veo que es difícil de conseguir repuestos

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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22/11/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Las funcion que cumple es buenísima

El producto es exelente,como uso y carga, rápido afeitado, se los recomiendo a todos los hombres, ahorras tiempos y costo, ya que no compras mas maquinita de afeitar

Ventajas

Porque es exelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

15/11/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Porque es muy buena pero me gustaría tener una mejor

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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