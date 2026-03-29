Descontinuado
Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Cuchillas ComfortCut
Cabezales Flex de 3 direcciones
Apertura con un solo botón
Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.
Conseguí una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.
4.3
de 5
377
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
29/03/2026
Argentina
Comprador verificado
Muy buena
Muy buena maquina para el dia a dia va excelente, lo único que veo que es difícil de conseguir repuestos
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
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22/11/2025
Argentina
Comprador verificado
Las funcion que cumple es buenísima
El producto es exelente,como uso y carga, rápido afeitado, se los recomiendo a todos los hombres, ahorras tiempos y costo, ya que no compras mas maquinita de afeitar
Ventajas
Porque es exelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Guille14
15/11/2025
Argentina
Comprador verificado
Porque es muy buena pero me gustaría tener una mejor
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
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