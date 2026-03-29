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Shaver 1000 seriesAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S1882/02

4.3
| (377) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas
La nueva afeitadora serie 1000 de Philips le ofrece un afeitado rápido y al ras con el sistema de afeitado mejorado. El acero europeo autoafilable de alta calidad corta con precisión hasta por 24 meses para garantizar siempre una experiencia de afeitado agradable.
Ver todos los beneficios

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹

Afeitada rápida y al ras, con menos pasadas

  • Cuchillas PowerCut

  • Cabezales flotantes 3D

  • Afeitada en seco o húmedo

  • Abierto con un solo toque

Cuchillas PowerCut para una afeitada rápida y al ras

Cuchillas PowerCut para una afeitada rápida y al ras

Las 27 hojas autoafilables PowerCut están hechas de acero inoxidable y son lo suficientemente fuertes como para levantar más de 40 kg. Con hasta 3.500.000 movimientos de corte/minuto, estas cuchillas cortan cada vello con eficacia para una afeitada rápida y uniforme de hasta 0,046 mm*.

El nuevo sistema de afeitado mejora la captura y el corte del vello

El nuevo sistema de afeitado mejora la captura y el corte del vello

El sistema especial de cuchillas con filos y surcos un 25 %** más grandes ayuda a capturar y cortar vellos largos difíciles fácilmente.

Cabezales flotantes 3D para zonas difíciles de alcanzar

Cabezales flotantes 3D para zonas difíciles de alcanzar

Los cabezales flotantes se mueven libremente en tres direcciones para mantener el contacto con las curvas de su rostro sin cortar la piel.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

377

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

29/03/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy buena

Muy buena maquina para el dia a dia va excelente, lo único que veo que es difícil de conseguir repuestos

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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22/11/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Las funcion que cumple es buenísima

El producto es exelente,como uso y carga, rápido afeitado, se los recomiendo a todos los hombres, ahorras tiempos y costo, ya que no compras mas maquinita de afeitar

Ventajas

Porque es exelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

15/11/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Porque es muy buena pero me gustaría tener una mejor

Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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  1. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.

  2. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101.

  3. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.

  4. Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.