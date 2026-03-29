Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Cuchillas PowerCut
Cabezales flotantes 3D
Afeitada en seco o húmedo
Abierto con un solo toque
Las 27 hojas autoafilables PowerCut están hechas de acero inoxidable y son lo suficientemente fuertes como para levantar más de 40 kg. Con hasta 3.500.000 movimientos de corte/minuto, estas cuchillas cortan cada vello con eficacia para una afeitada rápida y uniforme de hasta 0,046 mm*.
El sistema especial de cuchillas con filos y surcos un 25 %** más grandes ayuda a capturar y cortar vellos largos difíciles fácilmente.
Los cabezales flotantes se mueven libremente en tres direcciones para mantener el contacto con las curvas de su rostro sin cortar la piel.
4.3
de 5
377
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
29/03/2026
Argentina
Comprador verificado
Muy buena
Muy buena maquina para el dia a dia va excelente, lo único que veo que es difícil de conseguir repuestos
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
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22/11/2025
Argentina
Comprador verificado
Las funcion que cumple es buenísima
El producto es exelente,como uso y carga, rápido afeitado, se los recomiendo a todos los hombres, ahorras tiempos y costo, ya que no compras mas maquinita de afeitar
Ventajas
Porque es exelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Guille14
15/11/2025
Argentina
Comprador verificado
Porque es muy buena pero me gustaría tener una mejor
Esta reseña se realizó para Shaver 1000 Series S1151/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
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Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips en comparación con Philips S1101.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.
Fuente de datos: Según la prueba de laboratorio de Philips.