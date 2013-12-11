Descontinuado
S2WT/00
Audio de alta resolución
Intrauditivo
Almohadillas de silicona ultrasuaves
Cable plano
El audio de alta resolución ofrece el mejor rendimiento de audio, ya que reproduce las grabaciones originales de estudio de forma más fiel que la de los formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Esta calidad sin concesiones hace del audio de alta resolución, la mejor compañía para el sonido de los amantes de la música. Los auriculares Fidelio satisfacen los estándares estrictos solicitados por el sello de calidad Hi-Res Audio. Ya sea que disfrutes de tu colección de alta resolución o una fuente de música más tradicional, las frecuencias altas extendidas y fluidas de la gama de auriculares Fidelio te ayudarán a obtener más de tu música.
Cada controlador de parlante es cuidadosamente elegido, ajustado y probado manualmente antes de emparejarlo para garantizar la entrega del sonido más equilibrado y natural. Los controladores de 13,5 mm utilizan imanes de neodimio de alta potencia para brindar impacto de graves profundos, rango medio transparente y altas frecuencias refinadas.
Esta arquitectura posterior semicerrada combinada con controladores grandes de primera calidad, garantiza extensión de graves, mientras que el diseño está optimizado para minimizar la fuga de sonido. Los canales de ecualización de presión frontal permiten un sonido más detallado y equilibrado, lo que reduce el efecto de oclusión para brindar una experiencia de sonido más natural.
Premios
3.0
de 5
1
Reseña
javierhds
11/12/2013
España
Muy buen sonido, pero incómodos.
Se escuchan genial, pero me resultan incómodos al ser intrauditivos. Se me caen con facilidad.
Esta reseña se realizó para S2WT Auriculares con micrófono
Esta reseña se realizó para S2WT Auriculares con micrófono