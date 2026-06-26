Descontinuado
Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Cabezales flexibles y 5D Pivot
Cuchillas ComfortCut
Cortapatillas desplegable
60 minutos de afeitado, 1 hora de carga
La afeitadora Philips 3000 cuenta con un eje de 5 direcciones que se adapta a todos los ángulos y curvas del rostro y el cuello. Esta afeitadora para barba corta cada vello justo por encima del nivel de la piel, lo que te proporciona una terminación suave y uniforme.
Disfrutá de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.
Conseguí una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.
4.2
de 5
235
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Luchinluis
26/06/2026
Argentina
Comprador verificado
Muy recomendable.-
Muy buena relación precio calidad. La afeitada no es al ras como con las hojas de afeitar pero en poco tiempo y de forma efectiva logra un afeitado correcto. Estimo que productos de mas nivel son mas efectivos pero esta afeitadora para mi es excelente y funcional.-
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3882/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-05-15
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3882/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2026-05-15
ANONIMO32
25/02/2026
Argentina
Comprador verificado
Muy buen corta patillas
La mejor que probé, es muy buena, no la cambio por ninguna
Ventajas
Muy buen cortapatillas
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
JavierG.
20/11/2025
Argentina
Comprador verificado
Excelente batería
La duración de la carga de batería es muy buena y la velocidad de carga es excelente. Ya tenía una igual que se rompió la traba del cabezal que es de plástico. Sacando ese inconveniente decidí comprar la misma nuevamente.
Ventajas
batería, afeitada
Contras
trabas plásticas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo