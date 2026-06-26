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  • Afeitada suave, mayor comodidad
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

S3122/51

4.2
| (235) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Afeitada suave, mayor comodidad
La afeitadora Philips AquaTouch 3000 te ofrece un afeitado en seco o húmedo muy cómodo. Todo gracias a los cabezales flexibles y 5D Pivot, el sistema de cuchillas ComfortCut y 60 minutos de afeitado
Ver todos los beneficios

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹

Afeitada suave, mayor comodidad

  • Cabezales flexibles y 5D Pivot

  • Cuchillas ComfortCut

  • Cortapatillas desplegable

  • 60 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Sigue los contornos del rostro para brindarte un afeitado cómodo

Sigue los contornos del rostro para brindarte un afeitado cómodo

La afeitadora Philips 3000 cuenta con un eje de 5 direcciones que se adapta a todos los ángulos y curvas del rostro y el cuello. Esta afeitadora para barba corta cada vello justo por encima del nivel de la piel, lo que te proporciona una terminación suave y uniforme.

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Disfrutá de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Sellado Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Sellado Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Conseguí una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

235

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

26/06/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy recomendable.-

Muy buena relación precio calidad. La afeitada no es al ras como con las hojas de afeitar pero en poco tiempo y de forma efectiva logra un afeitado correcto. Estimo que productos de mas nivel son mas efectivos pero esta afeitadora para mi es excelente y funcional.-

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3882/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-05-15

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3882/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-05-15

25/02/2026

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Muy buen corta patillas

La mejor que probé, es muy buena, no la cambio por ninguna

Ventajas

Muy buen cortapatillas

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

20/11/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente batería

La duración de la carga de batería es muy buena y la velocidad de carga es excelente. Ya tenía una igual que se rompió la traba del cabezal que es de plástico. Sacando ese inconveniente decidí comprar la misma nuevamente.

Ventajas

batería, afeitada

Contras

trabas plásticas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000 Series S3144/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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