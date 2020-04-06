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Descontinuado

Philips FidelioAuriculares intrauditivos con micrófono

S3/00

Increíble sonido de auriculares intrauditivos

Estos auriculares intrauditivos para audiófilos se ajustan a un entorno acústico espacioso y natural con una comodidad y un ajuste excepcionales. Los cables de par trenzado y los conectores MMCX incluidos permiten que cada magnífico detalle brille cuando conectás tu reproductor de alta resolución.

Ver todos los beneficios

Estés donde estés

Increíble sonido de auriculares intrauditivos

  • Híbrido de tres posiciones

  • arquitectura acústica

  • Audio de alta resolución

Entorno acústico espacioso y natural

Preparate para una experiencia musical envolvente e intrauditiva. El controlador dinámico de 6 mm está diseñado para brindar graves definidos e impactantes. Los controladores dobles con armazón equilibrado crean medios claros balanceados y altas frecuencias impecablemente detalladas.

Sellado perfecto, ajuste perfecto

Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de cubiertas de las almohadillas con espuma viscoelástica Comply crean una sellado perfecto. Disfrutarás de cada sutil detalle de tu música, incluso cuando escuchás en entornos más ruidosos. El diseño de los soportes para las orejas mantiene los auriculares en su sitio.

Audio de alta resolución. Escucha cada detalle

Con estos auriculares, podés sentir cada nota al máximo. Cuando los conectés a una fuente de alta resolución, aprovecharás al máximo el audio sin pérdida para un rendimiento que es lo más similar posible a la grabación original.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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