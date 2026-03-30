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  • Afeitado sencillo, limpio y cómodo
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Descontinuado

Shaver series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5466/03

Afeitado sencillo, limpio y cómodo
La afeitadora Philips Shaver serie 5000 brinda comodidad a su rutina matutina. El uso de la afeitadora es intuitivo gracias al cabezal completamente flexible y a su mango ergonómico. Su apertura con un solo toque permite que la limpieza sea sencilla y tarde solo unos segundos.
Ver todos los beneficios

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹

Afeitado sencillo, limpio y cómodo

  • Cuchillas ComfortTech

  • Cabezales Contour de 360°

  • Pantalla avanzada

Afeitado eficaz con óptima comodidad para la piel

Afeitado eficaz con óptima comodidad para la piel

Las cuchillas autoafilables proporcionan una afeitada eficaz con óptima comodidad para la piel. Las tapas de las cuchillas curvas protegen la piel de las cuchillas, que cortan suavemente el vello justo por encima del nivel de la piel

Mantiene el contacto con la piel para un afeitado cómodo y suave

Mantiene el contacto con la piel para un afeitado cómodo y suave

Los cabezales completamente flexibles giran 360° para seguir los contornos faciales. Disfruta de un contacto óptimo con la piel para un afeitado suave y profundo.

Mango ergonómico con goma antideslizante

Mango ergonómico con goma antideslizante

La afeitadora está diseñada con un agarre ergonómico, por lo que cada movimiento se siente natural. El nuevo mango ergonómico con goma antideslizante te permite disfrutar de una afeitada fácil y sin esfuerzo, incluso cuando se usa bajo la ducha.

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