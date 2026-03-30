Descontinuado
S5466/03
Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Cuchillas ComfortTech
Cabezales Contour de 360°
Pantalla avanzada
Las cuchillas autoafilables proporcionan una afeitada eficaz con óptima comodidad para la piel. Las tapas de las cuchillas curvas protegen la piel de las cuchillas, que cortan suavemente el vello justo por encima del nivel de la piel
Los cabezales completamente flexibles giran 360° para seguir los contornos faciales. Disfruta de un contacto óptimo con la piel para un afeitado suave y profundo.
La afeitadora está diseñada con un agarre ergonómico, por lo que cada movimiento se siente natural. El nuevo mango ergonómico con goma antideslizante te permite disfrutar de una afeitada fácil y sin esfuerzo, incluso cuando se usa bajo la ducha.
Opiniones