Descontinuado
S7310/12
Anillos SkinGlide
Cuchillas GentlePrecisionPRO
Recortador de precisión SmartClick
Disfruta de una afeitada más cómoda con los anillos antifricción SkinGlide recubiertos con microesferas. Miles de pequeñas esferas redondeadas similares a vidrios reducen la fricción y la resistencia superficial entre la afeitadora y la piel. Esto permite que la afeitadora se deslice suave y fácilmente, y ayuda a proteger tu piel de la irritación.
Nuestro sistema mejorado de corte posee tecnología de protección de la piel, diseñada para cortar solo el vello y no la piel. Las cuchillas en forma de V alejan la piel de las cuchillas para un afeitado suave y al ras, incluso en barbas de tres días.
Nuestros cabezales de afeitado se doblan fácilmente en cinco direcciones, lo que les permite seguir suavemente todos los contornos del rostro y el cuello. Se requiere menos presión para afeitar más al ras y se minimiza el estrés en la piel.
Premios
3.9
de 5
278
Reseñas
jefa
02/11/2021
Argentina
Comprador verificado
Muy buen producto se lo recomendaría a mis amigos
Muy buen producto, lo recomendaría a amigos y amigas
Ventajas
Afeita muy bien
Contras
No puedo conseguir las cuchillas para reemplazar las que tienen ya mas de 2 años de uso
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Wet and dry electric shaver
afede
11/08/2020
Argentina
Excelentes prestaciones
Posee excelentes prestaciones de uso y de manipulación. Cumple con mis expectativas, sobre todo en cuanto a no irritar. Es muy buena afeitadora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Wet and dry electric shaver
cesrez
10/08/2020
Argentina
El producto afeita al raz con agua o seco
Afeita al raz. Los cabezales son independientes y se adaptan al contorno de la cara. Puede utilizarse con agua o en seco.
Ventajas
Wet/Dry, cabezales independientes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 7000 S7310/12 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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La nro. 1 de Philips en piel sensible, comparada con otras afeitadoras Philips
Reduce la fricción en el 90% de los hombres sometidos a la prueba, comparado con la predecesora de Philips, realizado en los Países Bajos en 2014