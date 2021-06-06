Descontinuado
Cuchillas de precisión V-Track
Cabezales en 8 direcc. ContourDetect
Recortador de precisión SmartClick
Consigue un afeitado al ras perfecto. Las cuchillas V-Track Precision colocan cuidadosamente cada vello en la mejor posición de corte, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes de vello. Proporciona un corte un 30 % más al ras en menos pasadas, por lo que deja la piel en excelentes condiciones.
Sigue los contornos de tu rostro y cuello con los cabezales en 8 direcciones ContourDetect. Lograrás atrapar un 20 % más de vello con cada pasada, por lo que tendrás como resultado un afeitado suave y más al ras.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Premios
4.1
de 5
279
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
Tabaré1967
06/06/2021
Argentina
Excelente producto !!!
Es espectacular la afeitadora !!!! La carga de la batería es muy duradera y de rápida carga. Este año cambié los cabezales y el corte es perfecto. Recomiendo 100 % su compra y su uso es garantido.
Ventajas
Todo
Contras
No tengo
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/13 Wet and dry electric shaver
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/13 Wet and dry electric shaver
Tabaré1967
20/12/2020
Argentina
El producto es muy bueno !!!!
Tengo la afeitadora desde noviembre 2019, me ha resultado muy buena la prestación que me brinda, corta muy bien, en barba corta es rápido el tiempo que se tarda en afeitarse, tiene una muy buena batería por su larga duración, es excelente de rápido el tiempo de carga, hasta hoy diciembre 2020 el filo de las cuchillas no ha sufrido desgaste, el estuche de protección es de muy buena calidad y protege totalmente a la afeitadora. Tiene la prestación de poder usarse bajo agua yo no la he probado todavía. Excelente producto, recomiendo su compra. !!!!!!!
Ventajas
Todo
Contras
No he encontrado fallas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/13 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/13 Wet and dry electric shaver
Esechapa
10/08/2020
Argentina
Extraordinaria
La utilizo hace más de 5 años , es una excelente máquina fiel compañera.
Ventajas
Excelente
Contras
Excelente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Wet and dry electric shaver
Corta hasta un 20 % más vello en comparación con SensoTouch