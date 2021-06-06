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Descontinuado

Shaver series 9000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S9031/12

4.1
| (279) Reseñas | 84% ha recomendado este producto

1 premio

Perfección en cada pasada
La afeitadora Shaver 9000 es nuestra afeitadora más avanzada hasta el momento. La exclusiva tecnología de detección de contornos ofrece una cobertura excepcional del contorno de tu cara, y el sistema V-Track orienta el vello en la posición de corte óptima para obtener un afeitado más al ras.
Ver todos los beneficios

Corta hasta un 20 % más de pelo* en una sola pasada

Perfección en cada pasada

  • Cuchillas de precisión V-Track

  • Cabezales en 8 direcc. ContourDetect

  • Recortador de precisión SmartClick

Las cuchillas guían el vello para un afeitado al ras

Las cuchillas guían el vello para un afeitado al ras

Consigue un afeitado al ras perfecto. Las cuchillas V-Track Precision colocan cuidadosamente cada vello en la mejor posición de corte, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes de vello. Proporciona un corte un 30 % más al ras en menos pasadas, por lo que deja la piel en excelentes condiciones.

Los cabezales se flexionan en 8 direcciones para que el resultado sea superior

Los cabezales se flexionan en 8 direcciones para que el resultado sea superior

Sigue los contornos de tu rostro y cuello con los cabezales en 8 direcciones ContourDetect. Lograrás atrapar un 20 % más de vello con cada pasada, por lo que tendrás como resultado un afeitado suave y más al ras.

Disfruta de una cómoda afeitada en seco o de una refrescante afeitada húmeda con Aquatec

Disfruta de una cómoda afeitada en seco o de una refrescante afeitada húmeda con Aquatec

Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 5

279

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

06/06/2021

Argentina

Argentina

Excelente producto !!!

Es espectacular la afeitadora !!!! La carga de la batería es muy duradera y de rápida carga. Este año cambié los cabezales y el corte es perfecto. Recomiendo 100 % su compra y su uso es garantido.

Ventajas

Todo

Contras

No tengo

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/13 Wet and dry electric shaver

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/13 Wet and dry electric shaver

20/12/2020

Argentina

Argentina

El producto es muy bueno !!!!

Tengo la afeitadora desde noviembre 2019, me ha resultado muy buena la prestación que me brinda, corta muy bien, en barba corta es rápido el tiempo que se tarda en afeitarse, tiene una muy buena batería por su larga duración, es excelente de rápido el tiempo de carga, hasta hoy diciembre 2020 el filo de las cuchillas no ha sufrido desgaste, el estuche de protección es de muy buena calidad y protege totalmente a la afeitadora. Tiene la prestación de poder usarse bajo agua yo no la he probado todavía. Excelente producto, recomiendo su compra. !!!!!!!

Ventajas

Todo

Contras

No he encontrado fallas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/13 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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10/08/2020

Argentina

Argentina

Extraordinaria

La utilizo hace más de 5 años , es una excelente máquina fiel compañera.

Ventajas

Excelente

Contras

Excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Wet and dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9031/12 Wet and dry electric shaver

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