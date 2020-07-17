Descontinuado
Potencia extrema
El parlante portátil Bluetooth ShoqBox SB500 de Philips, adaptado para la calle, es un grandioso dispositivo de sonido para aquellos que inician las fiestas y que llevan el ritmo a todas partes. La alta potencia extrema se combina con los graves explosivos, mientras las luces LED brillan al ritmo de la música.
Bluetooth®
Resistente al agua y a prueba de golpes
Luces multicolor
Ya que cuenta con un micrófono integrado, este parlante también funciona como manos libres. Cuando recibís una llamada, la música se pone en pausa y podés hablar con él. Ya sea que estés llamando a casa o a tus amigos desde una fiesta, siempre funciona bien.
Disfruta de las luces y siente la potencia del ritmo y de los brillantes destellos. Con un diseño exclusivo, los LED de varios colores parpadean al ritmo de la música para animar la fiesta y añadir otra dimensión. Si prefieres bailar en la oscuridad, también puedes hacerlo: pulsa el interruptor y apaga las luces.
Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.
4.0
de 5
11
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
17/07/2020
Argentina
Parlante portátil inalámbrico SB500A/00
Es super práctico de conectar. Lo uso en el parque y también en la PC ya que tiene entrada para cable auxiliar. Es potente para su tamaño y para el uso que le doy. Buen tamaño para transportar en un bolso o mochila. La batería aguanta como 3hs y también funciona enchufado cuando se está por agotar.
Ventajas
Facilidad de conexión y portabilidad comoda.
Contras
No avisa cuando se está agotando la batería.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500A Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500A Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2020-03-17
MARCE37
19/06/2020
Argentina
Un sonido increíble y muy práctico.
Recomiendo 100%. Por calidad de sonido y por el tamaño, se traslada a cualquier lado, se escucha por Bluetooth y también con un cable , robusto resistente al uso cotidiano.
Ventajas
Potencia, tamaño
Contras
Poca duración batería Bluetooth.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500A Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2018-06-19
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500A Parlante portátil inalámbrico
Fecha de uso 2018-06-19
cooper
18/09/2019
Argentina
Excelente!
El sonido es espectacular, tanto dentro como afuera. Quizas el mejor parlante bluetooth en este rango de precio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500M Parlante portátil inalámbrico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ShoqBox SB500M Parlante portátil inalámbrico