Descontinuado
SBM100WHI/00
Tu parlante portátil todo en uno
Disfrutá de la música con su parlante portátil todo en uno de Philips. Reproducí tus canciones favoritas a través de la tarjeta MicroSD o conexión mediante entrada auxiliar. Los parlantes de tecnología wOOx™ son compactos e incluyen una batería recargable y múltiples colores.
Blanco
Simplemente cargá la tarjeta con el contenido deseado, conectalo a tu reproductor y nunca más te preocupés por quedarte sin opciones de entretenimiento.
Conecta tus audífonos con este dispositivo Philips para obtener una experiencia más personal en cualquier lugar. Disfruta de tu música favorita con gran sonido sin molestar a los demás.
4.0
de 5
1
Reseña
alejandro1
21/05/2015
Chile
Pequeño y eficiente
Ideal para el trabajo, especial para una estacion. Escucho radio y amplifico el computador. Sobresale la amplificacion, el sonido vs el valor del equipo. Se carga con el cargador del telefono. Podria haber funcionado a pilas, para mayor independencia.
Esta reseña se realizó para SBM100WHI Parlante portátil
Esta reseña se realizó para SBM100WHI Parlante portátil