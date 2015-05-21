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Descontinuado

Parlante portátil

SBM100WHI/00

4

| (1) Reseña

Tu parlante portátil todo en uno

Disfrutá de la música con su parlante portátil todo en uno de Philips. Reproducí tus canciones favoritas a través de la tarjeta MicroSD o conexión mediante entrada auxiliar. Los parlantes de tecnología wOOx™ son compactos e incluyen una batería recargable y múltiples colores.

Ver todos los beneficios

Tu parlante portátil todo en uno

  • Blanco

Fácil reproducción desde tarjeta MicroSD

Simplemente cargá la tarjeta con el contenido deseado, conectalo a tu reproductor y nunca más te preocupés por quedarte sin opciones de entretenimiento.

Conexión de audífonos estéreo para disfrutar más de la música

Conecta tus audífonos con este dispositivo Philips para obtener una experiencia más personal en cualquier lugar. Disfruta de tu música favorita con gran sonido sin molestar a los demás.

Compacto y portátil

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.0

de 5

1

Reseña

5
3
2
1

21/05/2015

Chile

Chile

Pequeño y eficiente

Ideal para el trabajo, especial para una estacion. Escucho radio y amplifico el computador. Sobresale la amplificacion, el sonido vs el valor del equipo. Se carga con el cargador del telefono. Podria haber funcionado a pilas, para mayor independencia.

Esta reseña se realizó para SBM100WHI Parlante portátil

Esta reseña se realizó para SBM100WHI Parlante portátil

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