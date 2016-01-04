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Descontinuado

Altavoz portátil

SBM130BLU/00

4.6

| (7) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Tu altavoz portátil todo en uno

Disfruta de la música en su altavoz portátil todo en uno de Philips. Reproduce tus canciones favoritas mediante USB, tarjeta MicroSD o conectividad de entrada auxiliar. El altavoz de tecnología wOOx™ es compacto y viene con una batería recargable y múltiples colores.

Ver todos los beneficios

Tu altavoz portátil todo en uno

  • Azul

  • USB

Fácil reproducción desde tarjeta USB/MicroSD

Simplemente carga la tarjeta USB o MicroSD con el contenido deseado, conéctalo a tu reproductor y nunca más te preocupes por quedarte sin opciones de entretenimiento.

Radio digital FM integrada

La radio digital constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

7

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

04/01/2016

Argentina

Argentina

Producto de 1º calidad

Es un producto compacto muy practico para el uso que tiene realmente y al haber muy pocos del mismo estilo este es el mejor producto en audio lejos al tener TODO como por ejemplo, como la entyrada usb y la radio que son lo mas importante asi como tambien la entrada micto sd y el auxiliar.

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Esta reseña se realizó para SBM130BLU Altavoz portátil

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19/05/2015

Argentina

Argentina

Buen diseño, teclado sencillo, fácil de transportar y sonido muy bueno y potente.

Bueno, lindo y muy sencillo diseño. Fácil de trasportar, Muy útil para notebooks , celulares y ipods. Buena sonido , bastante potente. El diseño de las instrucciones que vienen en la caja es demasiado grandes. Hubiera sido preferible un pequeño librito. Sencillas las instrucciones que vienen en la caja tanto que con simples dibujos no se explican cosas esenciales como el rendimiento de la batería No tiene reproducción Random (y si lo tiene aun no descubrí como hacerlo) Solo viene en dos colores.

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06/11/2014

Argentina

Argentina

Es barbaro salvo unos puntos.

Lo unico molesto es el manual que viene en la caja es incomodo al abrirlo, yo preferiria que sea tipo librito es mejor, despues en el manual en la parte de español no especifica para que es el boton S sobre todo para los que no saben mucho de tecnologia como yo, esta el dibujo pero no entiendo, lo mismo donde se pone la micro SD señala el boton S, no explica si hay que apretar ese boton o que. Despues lo demas es excelente.

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