Descontinuado
Para uso corporal y facial
15 minutos para las pantorrillas
Vida útil <gt/>100.000 pulsos de luz
Diseño inalámbrico
El sistema Philips Lumea aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para evitar su crecimiento y eliminarlo de forma natural. Si repites el tratamiento de forma regular, tu piel se mantendrá suave todos los días.
Nuestros estudios clínicos han demostrado una reducción notable del vello con tan solo dos tratamientos cada dos semanas, con unos resultados sin vello óptimos tras cuatro o cinco tratamientos bisemanales. Para mantener estos resultados, simplemente repite el tratamiento cada cuatro o seis semanas. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello personal.
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (Intense Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips ha adaptado esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y efectiva. Philips ha trabajado junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación por luz pulsada. Durante más de 10 años realizamos una extensa investigación sobre los consumidores con más de 1.500 voluntarios.
Premios
3.5
de 5
45
Reseñas
81%
ha recomendado este producto
Cintiuu
20/07/2020
Argentina
Me encanta
En mi opinión personal el producto me parece fantástico, si haces las secciones como corresponde tenes muy buenos resultados, el bello tarda en crecer y hay lugares en los que ya no me crece, estoy muy satisfecha con el producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/01 Sistema de depilación LPI
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/01 Sistema de depilación LPI
tefiu
18/07/2020
Argentina
Me encantó
en cuanto a su funcionamiento es genial el bello deja de crecer progresivamente, lo único que si dejas de usarla por un tiempo tenés que encenderla de vez en cuando si no la batería se agota.
Ventajas
eliminación del bello piel suave
Contras
que debería de poner como nota muy importante que la batería se agota si no la prendes eso mepasó a mí
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/01 Sistema de depilación LPI
Sí, recomiendo este producto
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Maguscastro
26/06/2016
Argentina
Comprador verificado
Recomiendo la depiladora
El producto es excelente y cumple con lo que promete. Ya al segundo mes note la diferencia. Al año de uso me dejo de funcionar pero al estar todavía en garantía me cambiaron la depiladora por una nueva y un modelo más nuevo al que yo tenía. Estoy muy conforme con la atención!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/01 Sistema de depilación LPI
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2002/01 Sistema de depilación LPI