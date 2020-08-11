Descontinuado
Evita el crecimiento del vello
El sistema de depilación Philips Lumea IPL evita la reaparición del vello facial y corporal. Los pulsos de luz, aplicados de manera regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.
Para uso corporal y facial
15 minutos para las 2 medias piernas
Vida útil <gt/>100.000 pulsos de luz
Diseño inalámbrico
El sistema Philips Lumea aplica suaves pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, lo que causa que el pelo se caiga de manera natural evitando su crecimiento. Si repetís el tratamiento regularmente, tu piel se mantendrá suave todos los días.
Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 mujeres.
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Premios
4.1
de 5
58
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Malevo
11/08/2020
Argentina
Excelente producto
La usa mi mujer y es excelente producto m encanta como le deja la piel...sin palabras me dejo
Ventajas
Me dejó sin palabras el producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema de depilación IPL
Fecha de uso 2018-08-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema de depilación IPL
Fecha de uso 2018-08-11
Natalia lis
11/08/2020
Argentina
Se ven resultados inmediatos
La recomiendo ya que da resultados a partir del primer mes. Al ser hogareña esta siempre a mano.es liviana inalámbrica efectiva.
Ventajas
Es práctica. Cómoda indolora inalámbrica tiene varios años de vida útil
Contras
Si se arruina la batería no hay repuesto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema de depilación IPL
Fecha de uso 2018-08-10
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema de depilación IPL
Fecha de uso 2018-08-10
Frida70
10/08/2020
Argentina
2 en 1
Excelente producto, me la compre porque se me estaba oscureciendo la piel de usar cera, con el uso mi piel volvió a su tono y el vello se volvió muy finito
Ventajas
Cero dolor
Contras
que no sea eterna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema de depilación IPL
Fecha de uso 2019-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema de depilación IPL
Fecha de uso 2019-08-10