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Descontinuado

Lumea Precision PlusSistema de depilación IPL

SC2003/11

4.1

| (58) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

1 premio

Evita el crecimiento del vello

El sistema de depilación Philips Lumea IPL evita la reaparición del vello facial y corporal. Los pulsos de luz, aplicados de manera regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.

Ver todos los beneficios

Eliminación del vello con IPL: disfrutá de una piel suave todos los días

Evita el crecimiento del vello

  • Para uso corporal y facial

  • 15 minutos para las 2 medias piernas

  • Vida útil <gt/>100.000 pulsos de luz

  • Diseño inalámbrico

Disfrutá de una piel suave todos los días

Disfrutá de una piel suave todos los días

El sistema Philips Lumea aplica suaves pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, lo que causa que el pelo se caiga de manera natural evitando su crecimiento. Si repetís el tratamiento regularmente, tu piel se mantendrá suave todos los días.

Resultados garantizados sin esfuerzo

Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.

Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu hogar

Adaptada para usarla con seguridad en la comodidad de tu hogar

Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 mujeres.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.1

de 5

58

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

11/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

La usa mi mujer y es excelente producto m encanta como le deja la piel...sin palabras me dejo

Ventajas

Me dejó sin palabras el producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema de depilación IPL

Fecha de uso 2018-08-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema de depilación IPL

Fecha de uso 2018-08-11

11/08/2020

Argentina

Argentina

Se ven resultados inmediatos

La recomiendo ya que da resultados a partir del primer mes. Al ser hogareña esta siempre a mano.es liviana inalámbrica efectiva.

Ventajas

Es práctica. Cómoda indolora inalámbrica tiene varios años de vida útil

Contras

Si se arruina la batería no hay repuesto

Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema de depilación IPL

Fecha de uso 2018-08-10

Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema de depilación IPL

Fecha de uso 2018-08-10

10/08/2020

Argentina

Argentina

2 en 1

Excelente producto, me la compre porque se me estaba oscureciendo la piel de usar cera, con el uso mi piel volvió a su tono y el vello se volvió muy finito

Ventajas

Cero dolor

Contras

que no sea eterna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema de depilación IPL

Fecha de uso 2019-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistema de depilación IPL

Fecha de uso 2019-08-10

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