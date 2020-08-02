Descontinuado
La manera ideal de evitar el crecimiento del vello
El sistema de depilación IPL Philips Lumea es la solución sin cables más eficaz con tecnología de luz pulsada intensa. Hace maravillas para evitar la reaparición del vello corporal. Las ligeras pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantendrán tu piel suave como la seda todos los días.
Para uso en cuerpo y rostro
15 minutos para las 2 medias piernas
Vida útil <gt/>140.000 pulsos de luz
Diseño inalámbrico
El sistema Philips Lumea aplica suaves pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, lo que causa que el pelo se caiga de manera natural evitando su crecimiento. Si repetís el tratamiento regularmente, tu piel se mantendrá suave todos los días.
Nuestros estudios clínicos demostraron una reducción significativa del vello con tan sólo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, simplemente repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu propia pauta de crecimiento del vello.
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación sobre los consumidores en más de 2000 mujeres.
Premios
4.0
de 5
23
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
Leila23
02/08/2020
Argentina
Recomendada
La mejor inversion, es facil de usar, segura y resultados garantizadas en muy poco tiempo.
Ventajas
Seguridad y rapidez
Contras
Tal vez, el precio en Argentina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2006/11 Sistema de depilación IPL
Fecha de uso 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2006/11 Sistema de depilación IPL
Fecha de uso 2018-08-02
Barby29
01/08/2020
Argentina
La amo!!
Funciona muy bien eliminando el vello de raíz. En las zonas en las q la usé no volvió a crecer.
Ventajas
Eficacia
Contras
El tamaño que abarca
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2006/11 Sistema de depilación IPL
Fecha de uso 2018-08-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2006/11 Sistema de depilación IPL
Fecha de uso 2018-08-01
VMAIDANA
18/07/2020
Argentina
Eficaz
ME RESULTO EFICAZ. LA RECOMIENDO POR MI EXPERIENCIA
Ventajas
EFICAZ
Contras
NADA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2006/11 Sistema de depilación IPL
Fecha de uso 2019-07-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Precision SC2006/11 Sistema de depilación IPL
Fecha de uso 2019-07-18