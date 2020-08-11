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Descontinuado

Lumea PrestigeDispositivo de depilación IPL

SC2009/30

4.3

| (66) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

1 premio

Sentite siempre libre de vello*

Philips Lumea Prestige es la solución IPL inalámbrica más eficaz y hace maravillas para inhibir la reaparición del vello facial y corporal. Las suaves pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantienen la piel suave como la seda todos los días.

Ver todos los beneficios

Sentite siempre libre de vello*

  • Para cuerpo, rostro y zona de bikini

  • 15 minutos para las 2 medias piernas

  • Más de 250.000 pulsaciones

  • Diseño inalámbrico

Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar

Adaptada para un uso seguro y eficaz en tu propio hogar

Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación con más de 2000 mujeres.

Disfrutá de una piel suave todos los días

Disfrutá de una piel suave todos los días

Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto.

Resultados garantizados sin esfuerzo

Resultados garantizados sin esfuerzo

En nuestros estudios clínicos se demostró que se produjo una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, solo repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello. - Para aumentar esta imagen, hacé clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Premios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

66

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

11/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto!

La tengo desde q salió y no tuve necesidad de cambiarla aun x q funciona perfecto! La usamos mi hija y yo! Mejores resultados q con la depilación definitiva!!!

Ventajas

Todo

Contras

El modelo no es muy cómodo para auto aplicación en determinadas zonas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige SC2007/30 IPL - Hair removal device

Fecha de uso 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige SC2007/30 IPL - Hair removal device

Fecha de uso 2018-08-10

10/08/2020

Argentina

Argentina

Sin dolor

Probé todos los sistemas disponibles y el único que dio resultado SIN DOLOR es Lumea. La súper recomiendo.

Ventajas

Sin dolor, prácticamente no crece el pelo nuevamente, deja la piel suave.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige SC2007/30 IPL - Hair removal device

Fecha de uso 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige SC2007/30 IPL - Hair removal device

Fecha de uso 2018-08-10

02/08/2020

Argentina

Argentina

excelente!

Altamente recomendable. Supero mis expectativas. En algunas zonas elimine completamente el pelo, en otras en un 70%. Mas que conforme. No duele

Ventajas

en algunas zonas elimino hasta el 100% del vello

Contras

la bateria podria durar mas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige SC2007/30 IPL - Hair removal device

Fecha de uso 2018-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lumea Prestige SC2007/30 IPL - Hair removal device

Fecha de uso 2018-08-02

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