Descontinuado
Sentite siempre libre de vello*
Philips Lumea Prestige es la solución IPL inalámbrica más eficaz y hace maravillas para inhibir la reaparición del vello facial y corporal. Las suaves pulsaciones de luz, aplicadas de forma regular, mantienen la piel suave como la seda todos los días.
Para cuerpo, rostro y zona de bikini
15 minutos para las 2 medias piernas
Más de 250.000 pulsaciones
Diseño inalámbrico
Philips Lumea utiliza una innovadora tecnología basada en la luz llamada IPL (del inglés, Intensed Pulsed Light, luz pulsada intensa) que tiene su origen en los salones de belleza profesionales. Philips adaptó esta tecnología para que puedas utilizarla cómodamente en tu hogar de manera segura y con resultados eficaces. Philips trabajó junto con destacados dermatólogos para desarrollar nuestro increíble sistema de depilación. Durante más de 10 años, hemos realizado una extensa investigación con más de 2000 mujeres.
Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello. Como consecuencia, la cantidad de vello corporal que crece disminuye gradualmente. La repetición del tratamiento deja la piel sin vello y suave al tacto.
En nuestros estudios clínicos se demostró que se produjo una reducción notable del vello con tan solo cuatro tratamientos cada dos semanas, lo que permite conseguir una piel suave y sin vello. Para mantener estos resultados, solo repetí el tratamiento cuando sea necesario. El tiempo entre cada tratamiento puede variar según tu pauta de crecimiento del vello. - Para aumentar esta imagen, hacé clic en la imagen de la galería en la parte superior de esta página
Premios
4.3
de 5
66
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
ViBo
11/08/2020
Argentina
Excelente producto!
La tengo desde q salió y no tuve necesidad de cambiarla aun x q funciona perfecto! La usamos mi hija y yo! Mejores resultados q con la depilación definitiva!!!
Ventajas
Todo
Contras
El modelo no es muy cómodo para auto aplicación en determinadas zonas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige SC2007/30 IPL - Hair removal device
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige SC2007/30 IPL - Hair removal device
Fecha de uso 2018-08-10
Ginita45
10/08/2020
Argentina
Sin dolor
Probé todos los sistemas disponibles y el único que dio resultado SIN DOLOR es Lumea. La súper recomiendo.
Ventajas
Sin dolor, prácticamente no crece el pelo nuevamente, deja la piel suave.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige SC2007/30 IPL - Hair removal device
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige SC2007/30 IPL - Hair removal device
Fecha de uso 2018-08-10
natti.08
02/08/2020
Argentina
excelente!
Altamente recomendable. Supero mis expectativas. En algunas zonas elimine completamente el pelo, en otras en un 70%. Mas que conforme. No duele
Ventajas
en algunas zonas elimino hasta el 100% del vello
Contras
la bateria podria durar mas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige SC2007/30 IPL - Hair removal device
Fecha de uso 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lumea Prestige SC2007/30 IPL - Hair removal device
Fecha de uso 2018-08-02
cuando se sigue el programa de tratamiento