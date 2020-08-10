Descontinuado
Piel limpia, suave y radiante
Philips VisaPure Essential es una nueva tecnología de limpieza facial que llevará tu rutina de cuidado diario de la piel al próximo nivel, sin mayor esfuerzo. Una manera suave de dejar tu piel limpia, suave y radiante.
Tecnología DualMotion
Limpieza
2 cabezales del cepillo, funda
2 ajustes de intensidad
Philips VisaPure Essential es una nueva tecnología que llevará tu rutina diaria de limpieza al próximo nivel, sin mayor esfuerzo. Una manera suave de dejar tu piel limpia, suave y radiante.
El cepillo gira y vibra. El movimiento vibrante y vertical separa con suavidad las impurezas de la superficie, incluso suciedad, células muertas de la piel y residuos de maquillaje. El movimiento giratorio elimina las impurezas, lo que deja una limpieza profunda en la piel. Los movimientos coordinados de las cerdas te proporcionan una experiencia de limpieza cómoda y profunda.
La cara se divide en zonas diferentes. El temporizador inteligente para las diferentes zonas de la piel permite saber a través de una breve pausa cuando llega la hora de pasar a la siguiente zona. El dispositivo se detiene automáticamente después de un programa para toda la cara. El programa de limpieza dura 1 minuto.
4.3
de 5
59
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
PATO1653
10/08/2020
Argentina
Cumplió las expectativas!!
Muy buen producto, la función que te avisa que tenes que cambiar la zona de la cara es muy practica, fácil de cargar, la carga dura mucho, practico para llevar en un bolso de mano o de viaje, entra en cualquier lugar, muy liviano!!
Ventajas
Deja la piel suave, fresca y limpia
Contras
Es difícil encontrar los repuestos de los cabezales para su reemplazo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo de limpieza facial
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo de limpieza facial
Fecha de uso 2018-08-10
AngiePink
10/08/2020
Argentina
Practico y funcional para cada día
Facilita la limpieza diaria del rostro. En corto tiempo te ayuda a estar lista para usar la crema de preferencia optimizando los resultados.
Ventajas
Tiene programado el tiempo para limpiar en cada parte del rostro(Frente y ambos perfiles). Te olvidas de controlar y/o pasarte el tiempo.
Contras
El precio de los cepillos de repuesto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo de limpieza facial
Fecha de uso 2019-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo de limpieza facial
Fecha de uso 2019-08-10
fafernandez
10/08/2020
Argentina
muy comodo
me funciono muy bien, la bateria tiene muy buena duracion, es muy lindo en su forma
Ventajas
funcionalidad
Contras
comprar cepillos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo de limpieza facial
Fecha de uso 2019-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo de limpieza facial
Fecha de uso 2019-08-10
Diez veces más efectivo que la limpieza manual, pero igual de suave. En comparación con quitar el maquillaje de forma manual.