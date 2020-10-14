Descontinuado
Exfolia suavemente la piel
Para uso semanal
Reemplazar cada 6 meses
Fácil de reemplazar
Diseño especial de la cerda: las cerdas más cortas exfolian suavemente, mientras que las más largas eliminan las células muertas de la piel.
La limpieza con VisaPure elimina más restos de maquillaje y células muertas y sin brillo de la piel. Gracias al efecto de limpieza profunda, la piel absorbe mejor tus productos favoritos para el cuidado de la piel como cremas, sérums y esencias.
Todos los cepillos VisaPure cuentan con la tecnología única de cerdas 5 en 1. Cada cerda se pule dos veces, y las terminaciones suaves de seda garantizan un suave deslizamiento. Las cerdas VisaPure son extralargas para brindar la máxima comodidad. Para garantizar su eficacia, las cerdas VisaPure son hasta 3 veces más pequeñas que los poros, y el cepillo tupido alcanza más poros en una pasada para brindar una sensación suave y lujosa mientras realiza la limpieza. El material de las cerdas está especialmente seleccionado para ser resistente al agua.
4.9
de 5
7
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Negrita07
14/10/2020
Argentina
Comprador verificado
Cómoda y simple de usar
Ne resulta muy cómoda, simple de usar en la ducha, siento que la piel queda realmente limpia
Ventajas
Es liviana y cómoda
Contras
No hay stock para el recambio de cabezales
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5991/10 Cepillo de limpieza para piel sensible
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5991/10 Cepillo de limpieza para piel sensible
Coanmaga
06/08/2021
Chile
Comprador verificado
Muy bueno
Limpia a profundidad pero suavemente lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal
Noebollo
06/01/2016
España
Comprador verificado
Excelente
Funciona de maravilla, lo he estado utilizando todos los días y deja ja buena sensación en. La piel
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante