ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Cabezal de cepillo de exfoliación para todo tipo de piel
  • Cabezal de cepillo de exfoliación para todo tipo de piel
  • Cabezal de cepillo de exfoliación para todo tipo de piel
  • Cabezal de cepillo de exfoliación para todo tipo de piel
  • Cabezal de cepillo de exfoliación para todo tipo de piel
  • Cabezal de cepillo de exfoliación para todo tipo de piel
  • Cabezal de cepillo de exfoliación para todo tipo de piel
  • Cabezal de cepillo de exfoliación para todo tipo de piel

Descontinuado

VisaPureCepillo de limpieza exfoliante

SC5992/10

4.9
| (7) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Cabezal de cepillo de exfoliación para todo tipo de piel
El cabezal del cepillo de exfoliación elimina suavemente las células muertas de la piel y, además, su combinación única de cerdas cortas y largas proporciona una limpieza profunda.
Ver todos los beneficios

Para piel limpia y suave

Cabezal de cepillo de exfoliación para todo tipo de piel

  • Exfolia suavemente la piel

  • Para uso semanal

  • Reemplazar cada 6 meses

  • Fácil de reemplazar

Cepillo de exfoliación para todo tipo de piel

Diseño especial de la cerda: las cerdas más cortas exfolian suavemente, mientras que las más largas eliminan las células muertas de la piel.

Aumenta la absorción de tus productos favoritos para el cuidado de la piel

Aumenta la absorción de tus productos favoritos para el cuidado de la piel

La limpieza con VisaPure elimina más restos de maquillaje y células muertas y sin brillo de la piel. Gracias al efecto de limpieza profunda, la piel absorbe mejor tus productos favoritos para el cuidado de la piel como cremas, sérums y esencias.

Composición única de cerdas del cepillo para limpiar la cara

Todos los cepillos VisaPure cuentan con la tecnología única de cerdas 5 en 1. Cada cerda se pule dos veces, y las terminaciones suaves de seda garantizan un suave deslizamiento. Las cerdas VisaPure son extralargas para brindar la máxima comodidad. Para garantizar su eficacia, las cerdas VisaPure son hasta 3 veces más pequeñas que los poros, y el cepillo tupido alcanza más poros en una pasada para brindar una sensación suave y lujosa mientras realiza la limpieza. El material de las cerdas está especialmente seleccionado para ser resistente al agua.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

7

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

14/10/2020

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Cómoda y simple de usar

Ne resulta muy cómoda, simple de usar en la ducha, siento que la piel queda realmente limpia

Ventajas

Es liviana y cómoda

Contras

No hay stock para el recambio de cabezales

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5991/10 Cepillo de limpieza para piel sensible

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5991/10 Cepillo de limpieza para piel sensible

06/08/2021

Chile

Chile

Comprador verificado

Muy bueno

Limpia a profundidad pero suavemente lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5990/10 Cepillo de limpieza para piel normal

06/01/2016

España

España

Comprador verificado

Excelente

Funciona de maravilla, lo he estado utilizando todos los días y deja ja buena sensación en. La piel

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VisaPure SC5992/10 Cepillo de limpieza exfoliante

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.