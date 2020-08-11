Descontinuado
Set para recién nacidos
La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
La tetina cuenta con una textura ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que permite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.8
de 5
92
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Anita94
11/08/2020
Argentina
Lo Mejor en productos para recién nacidos!
La calidad es única, permite al bebé un excelente agarre de la tetina y poder tomar como si fuera del pecho materno. Considero a toda la linea AVENT como lo mejor en productos para recién nacidos y primera infancia.
Ventajas
Calidad inmejorable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
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11/08/2020
Argentina
Excelentes
Hice mí pedido y llegaron en tiempo y forma, además de cumplir las expectativas de la compra. Son hermosas! Y nuestra primeras mamaderas!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
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Mamá primeriza
11/08/2020
Argentina
Excelente!
Muy buena calidad de los materiales. Mi hija se prendió fácilmente al chupete. La alimento exclusivamente con mi leche, y pude combinar sin problemas el dar de mamar con las mamaderas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural
Sí, recomiendo este producto
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No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.