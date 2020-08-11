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  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
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Descontinuado

Philips AventSet de inicio para recién nacidos Natural

SCD301/01

4.8
| (92) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna natural
Nuestra mamadera Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permiten un ajuste natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
Ver todos los beneficios

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna natural

  • Set para recién nacidos

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho

La tetina cuenta con una textura ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que permite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

92

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

2

11/08/2020

Argentina

Argentina

Lo Mejor en productos para recién nacidos!

La calidad es única, permite al bebé un excelente agarre de la tetina y poder tomar como si fuera del pecho materno. Considero a toda la linea AVENT como lo mejor en productos para recién nacidos y primera infancia.

Ventajas

Calidad inmejorable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

Sí, recomiendo este producto

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11/08/2020

Argentina

Argentina

Excelentes

Hice mí pedido y llegaron en tiempo y forma, además de cumplir las expectativas de la compra. Son hermosas! Y nuestra primeras mamaderas!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

Sí, recomiendo este producto

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11/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente!

Muy buena calidad de los materiales. Mi hija se prendió fácilmente al chupete. La alimento exclusivamente con mi leche, y pude combinar sin problemas el dar de mamar con las mamaderas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCD301/01 Set de inicio para recién nacidos Natural

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.