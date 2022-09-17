Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹
1 mamadera
125 ml (la unidad de medida a utilizar es ml)
Tetina de flujo para recién nacidos
0m+
La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
Reemplace el disco sellador por una tetina Avent para alimentar a su bebé sin necesidad de transferir leche (no se incluye la tetina).
La tetina cuenta con una textura ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho.
4.9
de 5
442
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
Aymiii
17/09/2022
Argentina
Parte de la promoción
A mí bebé le encanta
Me siento mucho más segura a darle una mamadera Avent ya que con su tetina en forma de pezón mi bebé no dejo el pecho y pudo adaptarse mejor ❤️
Ventajas
Todo, su tetina el plástico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/17 Mamadera Natural para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/17 Mamadera Natural para bebés
Carolina08
04/08/2021
Argentina
Parte de la promoción
Excelente
La mamadera natural de avent me resolvió la vida, super recomendada para mapas que desean combinarla con la lactancia, debo volver a trabajar y me sirve para dejarle mi leche y que la tome en la mamadera y que al regresar del trabajo continúe dándole pecho.
Ventajas
La forma de la tetina
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/17 Mamadera Natural para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/17 Mamadera Natural para bebés
Mnita BC
04/08/2021
Argentina
La recomiendo
Me resultó ideal para combinar lactancia materna con biberón, sobretodo a la vuelta al trabajo, ya que me preocupaba que no quisiera tomar de pecho luego de empezar con mamadera… gracias a esta mamadera logré que mi bebé siga tomando pecho pese a dejarlo en cuidado de otras personas
Ventajas
Forma de la tetina
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/17 Mamadera Natural para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF030/17 Mamadera Natural para bebés
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.