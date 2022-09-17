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  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
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Descontinuado

Philips AventMamadera Natural para bebés

SCF030/17

4.9
| (442) Reseñas | 99% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna natural
Nuestra mamadera Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permiten un ajuste natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna natural

  • 1 mamadera

  • 125 ml (la unidad de medida a utilizar es ml)

  • Tetina de flujo para recién nacidos

  • 0m+

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.

Solo tiene que reemplazar el disco sellador por una tetina Avent

Solo tiene que reemplazar el disco sellador por una tetina Avent

Reemplace el disco sellador por una tetina Avent para alimentar a su bebé sin necesidad de transferir leche (no se incluye la tetina).

Tetina ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho

La tetina cuenta con una textura ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

442

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

2

17/09/2022

Argentina

Argentina

A mí bebé le encanta

Me siento mucho más segura a darle una mamadera Avent ya que con su tetina en forma de pezón mi bebé no dejo el pecho y pudo adaptarse mejor ❤️

Ventajas

Todo, su tetina el plástico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/17 Mamadera Natural para bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/17 Mamadera Natural para bebés

04/08/2021

Argentina

Argentina

Excelente

La mamadera natural de avent me resolvió la vida, super recomendada para mapas que desean combinarla con la lactancia, debo volver a trabajar y me sirve para dejarle mi leche y que la tome en la mamadera y que al regresar del trabajo continúe dándole pecho.

Ventajas

La forma de la tetina

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/17 Mamadera Natural para bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/17 Mamadera Natural para bebés

04/08/2021

Argentina

Argentina

La recomiendo

Me resultó ideal para combinar lactancia materna con biberón, sobretodo a la vuelta al trabajo, ya que me preocupaba que no quisiera tomar de pecho luego de empezar con mamadera… gracias a esta mamadera logré que mi bebé siga tomando pecho pese a dejarlo en cuidado de otras personas

Ventajas

Forma de la tetina

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF030/17 Mamadera Natural para bebés

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.