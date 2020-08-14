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  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
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Descontinuado

Philips AventMamadera Natural para bebés

SCF033/17

4.8
| (82) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna natural
Nuestra mamadera Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permiten un ajuste natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna natural

  • 1 mamadera

  • 260 ml (la unidad de medida a utilizar es ml)

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho

La tetina cuenta con una textura ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que permite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

82

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

2

14/08/2020

Argentina

Argentina

excelente relacion precio y calidad

recomiendo esta mamadera por su excelente relacion precio y calidad, cuando mi bebe nacio no pude realizar lactancia materna exclusiva por lo que probe muchas marcas hasta que al quinto mes compre mamadera avent natural por la forma de la tetina parecida al pecho, mi bebe se adapto perfectamente y no la cambio por nada. En menos de dos meses voy a ser mama por segunda vez y la comprare nuevamente.

Ventajas

si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés

12/08/2020

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Resistente ante caidas

[Employee of philipsglobal] Súper recomendable La tetina es muy suave, mantiene la temperatura muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés

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10/08/2020

Argentina

Argentina

La mejor

La mejor mamadera del mundo no chorrea ni una gota aunque el bebé suelte la retina, fácil de limpiar armar y desarmar, tal ser la retina corta y grande al bebé le encanta si la compran no se van a arrepentir !

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.