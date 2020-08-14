Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹
1 mamadera
260 ml (la unidad de medida a utilizar es ml)
Tetina de flujo lento
1m+
La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
La tetina cuenta con una textura ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que permite una alimentación más natural sin que se contraiga.
4.8
de 5
82
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
flor10
14/08/2020
Argentina
excelente relacion precio y calidad
recomiendo esta mamadera por su excelente relacion precio y calidad, cuando mi bebe nacio no pude realizar lactancia materna exclusiva por lo que probe muchas marcas hasta que al quinto mes compre mamadera avent natural por la forma de la tetina parecida al pecho, mi bebe se adapto perfectamente y no la cambio por nada. En menos de dos meses voy a ser mama por segunda vez y la comprare nuevamente.
Ventajas
si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés
Flora16
12/08/2020
Argentina
Empleado de Philips
Resistente ante caidas
[Employee of philipsglobal] Súper recomendable La tetina es muy suave, mantiene la temperatura muy bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés
Melyds
10/08/2020
Argentina
La mejor
La mejor mamadera del mundo no chorrea ni una gota aunque el bebé suelte la retina, fácil de limpiar armar y desarmar, tal ser la retina corta y grande al bebé le encanta si la compran no se van a arrepentir !
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.