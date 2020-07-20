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  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
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Descontinuado

Philips AventMamadera Natural para bebés

SCF036/17

5
| (45) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna natural
Nuestra mamadera Natural con tetina suave y estriada para evitar la contracción está diseñada para bebés. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna natural

  • 1 mamadera

  • 330 ml (la unidad de medida a utilizar es ml)

  • Tetina de flujo rápido

  • 6m+

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.

Silicona suave y tersa para las distintas necesidades del bebé

La tetina suave y resistente a los mordiscos está diseñada para las cambiantes necesidades de los bebés.

Un diseño de tetina flexible y estriada que evita la contracción de esta

Un diseño de tetina flexible y estriada que evita la contracción de esta

Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

45

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

20/07/2020

Argentina

Argentina

El producto tiene una ergonomía única.

Destaco la ergonomía tanto de la retina como de la mamadera. La silicona de la tetina es super suave y flexible, su forma simula el pezón y el bebe se adapta super facil y lo mas importante es que vuelve con normalidad a la teta. Respecto a la mamadera es muy cómoda y manipulable para los papis. Es atractiva, nos gusta y nos encariñamos con el diseño. Recomiendo empezar desde 0+ meses con Natural, es un camino de ida! Saludos

Ventajas

Alta Calidad y Excelente Ergonomia

Contras

Precio Elevado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF036/17 Mamadera Natural para bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF036/17 Mamadera Natural para bebés

25/06/2020

Chile

Chile

Mamadera

Los productos avent son excelentes, los recomiendo al 100%.

Ventajas

Excelente

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF036/17 Mamadera Natural para bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF036/17 Mamadera Natural para bebés

22/06/2020

Chile

Chile

Buen producto fácil limpieza

Me gusta en especial este biberón para mi hijo que ya toma más cantidad de leche, el tete lo acepto bien, es de fácil limpieza, muy buen producto.

Ventajas

Cantida ml

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF037/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF037/17 Biberón Natural

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE