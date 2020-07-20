Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹
1 mamadera
330 ml (la unidad de medida a utilizar es ml)
Tetina de flujo rápido
6m+
La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
La tetina suave y resistente a los mordiscos está diseñada para las cambiantes necesidades de los bebés.
Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.
5.0
de 5
45
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Pocho3deFBsAs
20/07/2020
Argentina
El producto tiene una ergonomía única.
Destaco la ergonomía tanto de la retina como de la mamadera. La silicona de la tetina es super suave y flexible, su forma simula el pezón y el bebe se adapta super facil y lo mas importante es que vuelve con normalidad a la teta. Respecto a la mamadera es muy cómoda y manipulable para los papis. Es atractiva, nos gusta y nos encariñamos con el diseño. Recomiendo empezar desde 0+ meses con Natural, es un camino de ida! Saludos
Ventajas
Alta Calidad y Excelente Ergonomia
Contras
Precio Elevado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF036/17 Mamadera Natural para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF036/17 Mamadera Natural para bebés
Betzita
25/06/2020
Chile
Mamadera
Los productos avent son excelentes, los recomiendo al 100%.
Ventajas
Excelente
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF036/17 Mamadera Natural para bebés
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF036/17 Mamadera Natural para bebés
MamáNico
22/06/2020
Chile
Buen producto fácil limpieza
Me gusta en especial este biberón para mi hijo que ya toma más cantidad de leche, el tete lo acepto bien, es de fácil limpieza, muy buen producto.
Ventajas
Cantida ml
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF037/17 Biberón Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF037/17 Biberón Natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE