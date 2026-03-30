Descontinuado
SCF041/27
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹
Dos piezas
Flujo para recién nacidos
0m+
La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
La tetina cuenta con una textura ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que permite una alimentación más natural sin que se contraiga.
Opiniones
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE