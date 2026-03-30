ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural

Descontinuado

Philips AventTetina natural

SCF041/27

Fácil de combinar con la lactancia materna natural
Nuestra tetina ultrasuave con un diseño en espiral flexible se asemeja más al pecho. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹

Tetina extrasuave y flexible

Fácil de combinar con la lactancia materna natural

  • Dos piezas

  • Flujo para recién nacidos

  • 0m+

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho

La tetina cuenta con una textura ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que permite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE