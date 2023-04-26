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  • Fácil de combinar con la lactancia materna natural
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Descontinuado

Philips AventTetina natural

SCF042/27

5
| (18) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna natural
Nuestra tetina ultrasuave con un diseño en espiral flexible se asemeja más al pecho. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹

Tetina extrasuave y flexible

Fácil de combinar con la lactancia materna natural

  • Dos piezas

  • Flujo lento

  • 1m+

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Ajuste natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho

La tetina cuenta con una textura ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que permite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

18

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

26/04/2023

Argentina

Argentina

Increible!!

La textura de esta tetina es ideal ya que me permite alimentar a mi hijo de manera tranquila, ya que debido a su textura imita al pecho!! Le da tranquilidad a él para su alimentación y a mi para realizar otro tipo de labores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina natural

25/04/2023

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

el mejor flujo para alimentar a mi hijo

[Employee of philipsglobal] me encantan los biberones y las opciones de tetinas que tiene Avent, mi hijo usa biberon desde que nació y hemos utilizado todas las tetinas de distintos flujos para ayudarlo a medida que fué demandando más leche. Son fáciles de limpiar y estirilizar.

Ventajas

la forma, se adapta a la boca de mi hijo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina natural

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24/04/2023

Argentina

Argentina

¡Su diseño es fantastico!

La forma que tiene es perfecta para mi nene. Temía que le costase acostumbrarse de un momento a otro, pero es re cómoda para él, su textura ultrasuave esta hecha para imitar la sensación del pecho y eso facilita su lactancia.

Ventajas

Buenisimo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina natural

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE