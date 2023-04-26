Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹
Dos piezas
Flujo lento
1m+
La tetina ancha con forma de pecho permite un ajuste natural, parecido al del pecho, lo que le permite al bebé combinar la lactancia materna y la alimentación con mamadera.
La tetina cuenta con una textura ultrasuave diseñada para imitar la sensación del pecho.
El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que permite una alimentación más natural sin que se contraiga.
5.0
de 5
18
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Soledad31
26/04/2023
Argentina
Increible!!
La textura de esta tetina es ideal ya que me permite alimentar a mi hijo de manera tranquila, ya que debido a su textura imita al pecho!! Le da tranquilidad a él para su alimentación y a mi para realizar otro tipo de labores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina natural
25/04/2023
Argentina
Empleado de Philips
el mejor flujo para alimentar a mi hijo
[Employee of philipsglobal] me encantan los biberones y las opciones de tetinas que tiene Avent, mi hijo usa biberon desde que nació y hemos utilizado todas las tetinas de distintos flujos para ayudarlo a medida que fué demandando más leche. Son fáciles de limpiar y estirilizar.
Ventajas
la forma, se adapta a la boca de mi hijo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina natural
Hanabi_bt
24/04/2023
Argentina
¡Su diseño es fantastico!
La forma que tiene es perfecta para mi nene. Temía que le costase acostumbrarse de un momento a otro, pero es re cómoda para él, su textura ultrasuave esta hecha para imitar la sensación del pecho y eso facilita su lactancia.
Ventajas
Buenisimo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF042/27 Tetina natural
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE