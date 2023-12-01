Permite que la piel de su bebé respire
Anatómicos y sin BPA
Paquete de 1
Entre 0 y 6 meses
Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.
Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98 % afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.
4.8
de 5
245
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Mica213
01/12/2023
Argentina
Mal el estuche y Excelentes chupetes
Son excelentes chupetes, al igual que las mamaderas y vasos para el agua. Lo único que encontré en contra es que anteriormente los chupetes venían cada uno con una tapita individual, eso nos resultaba mucho más práctico que el estuche que traen actualmente. Sirve para esterilizar, es lo único positivo que le encontré a los contenedores actuales de chupetes. pero es grande no es muy práctico para llevar en el bolsillo y si o si necesitas algo para guardarlo no lo podes llevar cómodamente en la mano. Con las tapitas individuales te guardabas el Chupete en cualquier bolsillo y era mucho más práctico, más chiquito. Personalmente creo que no fue un buen cambio el que realizaron. Igualmente creo que este Chupete sigue siendo la mejor opción. Es por eso que vuelvo a comprar esta marca para mi segunda hija.
Ventajas
La calidad de los materiales
Contras
El estuche. Las tapas individuales que traían anteriormente son mucho más cómodas, higiénicas, prácticas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF081/01 chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF081/01 chupete
EmmaAurora
05/06/2023
Argentina
Por suerte son dos
Mi niña no usaba chupete hasta que cuando cumplió un mes le compré estos, desde ahí no los suelta. Los mejores lejos
Ventajas
Los bebés lo adoran
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/02 chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/02 chupete
EmmaAurora
05/06/2023
Argentina
Mi niña lo adora!
Súper recomendable, dice la abuela lo mejor de este chupete es que no tiene lado para usarlo. Lo usa mi nena y todos se quejan que es color de nene, pero ella lo adora.
Ventajas
Recomendadisimoo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF081/09 chupete ultra air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF081/09 chupete ultra air
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98% de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso