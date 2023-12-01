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  • Permite que la piel de su bebé respire
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Philips Avent ultra airchupete

SCF086/77

4.8
| (245) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Permite que la piel de su bebé respire
Tranquilidad con la comodidad del aire. El chupete ultra air de Philips Avent tiene orificios de aire extragrandes para mantener seca la piel de su bebé. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Orificios de aire extragrandes para una relajación más cómoda

Permite que la piel de su bebé respire

  • Permite que la piel de su bebé respire

  • Anatómicos y sin BPA

  • Paquete de 1

  • 6 a 18 meses

Permitamos que la piel de su bebé respire

Permitamos que la piel de su bebé respire

Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.

Aceptación de la tetina al 98 %*

Aceptación de la tetina al 98 %*

Preguntamos a los padres cómo respondían sus pequeños a nuestras tetinas de silicona texturizada, y, en promedio, un 98 % afirmó que su bebé acepta los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.

Tetina totalmente hecha de silicona apta para alimentos

Tetina totalmente hecha de silicona apta para alimentos

Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

245

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

01/12/2023

Argentina

Argentina

Mal el estuche y Excelentes chupetes

Son excelentes chupetes, al igual que las mamaderas y vasos para el agua. Lo único que encontré en contra es que anteriormente los chupetes venían cada uno con una tapita individual, eso nos resultaba mucho más práctico que el estuche que traen actualmente. Sirve para esterilizar, es lo único positivo que le encontré a los contenedores actuales de chupetes. pero es grande no es muy práctico para llevar en el bolsillo y si o si necesitas algo para guardarlo no lo podes llevar cómodamente en la mano. Con las tapitas individuales te guardabas el Chupete en cualquier bolsillo y era mucho más práctico, más chiquito. Personalmente creo que no fue un buen cambio el que realizaron. Igualmente creo que este Chupete sigue siendo la mejor opción. Es por eso que vuelvo a comprar esta marca para mi segunda hija.

Ventajas

La calidad de los materiales

Contras

El estuche. Las tapas individuales que traían anteriormente son mucho más cómodas, higiénicas, prácticas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF081/01 chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF081/01 chupete

05/06/2023

Argentina

Argentina

Por suerte son dos

Mi niña no usaba chupete hasta que cuando cumplió un mes le compré estos, desde ahí no los suelta. Los mejores lejos

Ventajas

Los bebés lo adoran

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/02 chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/02 chupete

05/06/2023

Argentina

Argentina

Mi niña lo adora!

Súper recomendable, dice la abuela lo mejor de este chupete es que no tiene lado para usarlo. Lo usa mi nena y todos se quejan que es color de nene, pero ella lo adora.

Ventajas

Recomendadisimoo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF081/09 chupete ultra air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF081/09 chupete ultra air

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso