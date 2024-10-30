Diseño de silicona de una pieza
Entre 0 y 6 meses
Sin BPA
Paquete de 2
El protector especial curvo con forma de corazón está diseñado para seguir las curvas naturales del rostro de su bebé, a fin de proporcionar la máxima comodidad sin chocar contra su pequeña nariz.
El chupete Soothie tiene un diseño duradero de una pieza y está fabricado en su totalidad con silicona flexible de uso médico. Nuestro equipo de expertos lo creó especialmente para su bebé recién nacido de entre 0 y 6 meses
La línea de chupetes Soothie de Philips Avent se distribuye en hospitales de toda Europa. Los médicos y el personal de enfermería confían en estos chupetes para calmar a los recién nacidos.
4.5
de 5
30
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Babymoon
30/10/2024
España
El único que mi hija quiere
He probado varios chupetes y él único que ha cogido es este.Nada más dárselo, lo cogió.Se parece a la forma del pezón.Esta muy bien que venga en una portachupetes que sirve para desinfectar.
Ventajas
La forma de la tetina
Contras
El agujero tan pequeño para poner una cadena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Cristina124
07/12/2021
España
Parte de la promoción
Le gustan!
El tema chupetes es complicado porque los gustos de cada bebe son unicos . En este caso valoracion positiva
Ventajas
Comodos . Le gustan y son pequeños en la cara
Contras
No le veo ninguna pega
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/21 Chupete
03/12/2021
España
Parte de la promoción
El único que ella quiere!
Nos gustan el producto mucho y nuestra niña también! El diseño Los colores La forma Todo super bien!
Ventajas
Los colores, diseño!
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Soothie SCF099/22 Chupete
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Todos nuestros chupetes Soothie tienen la misma forma de tetina, y los mismos diseño de una sola pieza y material; además, vienen con protectores de diversas formas, incluidos aquellos que los hospitales distribuyen en toda Europa
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso