Descontinuado
0-6 m
Permite extraer el chupete Philips Avent más fácilmente en cualquier momento
Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y con forma de gota Philips Avent garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.
El bebé aceptará mejor la tetina de silicona Philips Avent, ya que no tiene sabor ni olor. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
tomy12
25/08/2013
Argentina
chupetes Avent
simplemente, el mejor chupete del mercado.lo recomiendo, mi bebe adora esos chupetes-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF132/01 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF132/01 Freeflow pacifiers