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  • Más ventilación para pieles sensibles
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Descontinuado

Philips AventChupetes Freelow

SCF133/32

4
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Más ventilación para pieles sensibles
Las tetinas Avent son flexibles, simétricas y anatómicas, además, respetan el desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías del bebé. Todos los chupetes Avent están fabricados con silicona y son inodoros e insípidos. Los colores pueden variar.
Ver todos los beneficios

Protectores Freeflow y diseños modernos.

Más ventilación para pieles sensibles

  • 6-18m

Anillo de seguridad

Anillo de seguridad

Permite extraer el chupete Philips Avent más fácilmente en cualquier momento

Tetina flexible simétrica y anatómica

Tetina flexible simétrica y anatómica

Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y con forma de gota Philips Avent garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.

Tetinas blandas de silicona

Tetinas blandas de silicona

El bebé aceptará mejor la tetina de silicona Philips Avent, ya que no tiene sabor ni olor. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

06/03/2015

Argentina

Argentina

Excelente producto

Excelente la calidad y funcionalidad del chupete. Al tener una tetina de forma anatómica, es sencillo de utilizar para el bebe. No me gustan los diseños.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF133/32 Contemporary Freeflow Soothers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF133/32 Contemporary Freeflow Soothers

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