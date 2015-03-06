Descontinuado
6-18m
Permite extraer el chupete Philips Avent más fácilmente en cualquier momento
Las tetinas anatómicas, planas, simétricas y con forma de gota Philips Avent garantizan un desarrollo natural del paladar, los dientes y las encías, incluso cuando el bebé gira el chupete en la boca.
El bebé aceptará mejor la tetina de silicona Philips Avent, ya que no tiene sabor ni olor. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no es pegajosa. Además, la tetina es resistente, duradera y mantiene la forma y el color con el paso del tiempo.
4.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Bren2015
06/03/2015
Argentina
Excelente producto
Excelente la calidad y funcionalidad del chupete. Al tener una tetina de forma anatómica, es sencillo de utilizar para el bebe. No me gustan los diseños.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF133/32 Contemporary Freeflow Soothers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF133/32 Contemporary Freeflow Soothers