Descontinuado
3 dosis
La parte interna puede extraerse para convertir el producto en cómodo vaso
El dosificador de leche en polvo Philips Avent tiene capacidad para 3 dosis de leche en polvo, ideal para viajes
Todas las piezas pueden esterilizarse y son aptas para el microondas y el lavaplatos para una limpieza fácil y rápida
5.0
de 5
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
nfrancioli
14/02/2017
Argentina
Comprador verificado
practico
esta muy bueno para poner la dosis justa de leche en polvo que necesite tu bebe, ademas estando sola podes usarlo con una sola mano y las porciones no se mezclan unas con otras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
Sí, recomiendo este producto
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Noeychiari
21/12/2016
Argentina
Muy practico
Es muy practico, comodo de incorporar la leche en polvo a la mamadera, aun cuando estas con muchas cosas en la mano o en la calle.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Hola123456
03/10/2022
Chile
No le crea a estas reseñas
No le crea a estas reseñas. No se publican las malas. Mal producto, no recomendable. Hay opciones más baratas y mejores.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo
Sí, recomiendo este producto
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