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Descontinuado

Philips AventDosificador de leche en polvo

SCF135/06

5
| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Ideal para viajar
Esta unidad permite cargar tres dosis de leche en polvo en compartimientos separados. Para alimentar a su bebé, sólo tiene que colocar la leche en polvo dentro de la mamadera con agua previamente hervida. Extraiga los compartimientos internos para usar como bowl o recipiente.
Ver todos los beneficios

Sin BPA

Ideal para viajar

  • 3 dosis

La parte interna puede extraerse

La parte interna puede extraerse

La parte interna puede extraerse para convertir el producto en cómodo vaso

Capacidad para tres dosis de leche de fórmula de 260 ml

Capacidad para tres dosis de leche de fórmula de 260 ml

El dosificador de leche en polvo Philips Avent tiene capacidad para 3 dosis de leche en polvo, ideal para viajes

El dosificador puede esterilizarse y es apto para el microondas y el lavaplatos

Todas las piezas pueden esterilizarse y son aptas para el microondas y el lavaplatos para una limpieza fácil y rápida

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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5.0

de 5

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

14/02/2017

Argentina

Argentina

Comprador verificado

practico

esta muy bueno para poner la dosis justa de leche en polvo que necesite tu bebe, ademas estando sola podes usarlo con una sola mano y las porciones no se mezclan unas con otras

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo

Sí, recomiendo este producto

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21/12/2016

Argentina

Argentina

Muy practico

Es muy practico, comodo de incorporar la leche en polvo a la mamadera, aun cuando estas con muchas cosas en la mano o en la calle.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo

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03/10/2022

Chile

Chile

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF135/06 Dosificador de leche en polvo

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