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Descontinuado

Philips AventAsas de entrenamiento para vasos

SCF142/00

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Para que aprendan a tomar solos
Los mangos de entrenamiento se ajustan a las mamaderas y vasos Philips Avent y son ideales para que su hijo aprenda a tomar solo en cada etapa del crecimiento. Los mangos son fáciles de colocar y quitar para que use los vasos con o sin ayuda. Disponibles en color verde y naranja.
Ver todos los beneficios

Asas para vaso fáciles de quitar

Para que aprendan a tomar solos

Diseño contorneado

Fácil de sujetar

Fáciles de colocar y sacar

Los vasos pueden usarse con o sin las asas

Compatible con las mamaderas y los vasos Philips Avent

Todas las mamaderas y vasos Philips Avent son compatibles, salvo las mamaderas de vidrio y los vasos para niños más grandes; por lo tanto, puede mezclarlos y combinarlos para crear el vaso perfecto que satisfaga las necesidades de desarrollo individual de su niño pequeño.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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1.0

de 5

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Reseña

5
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3
2

27/01/2011

España

España

No me gustan los colores, auqneu esta es una valoración personal. Además, creo que el diseño de las asas no se adecua a las manos de un bebé. En mi opinión, las asas deberían ser más gruesas y redondeadas, evitando las aristas.

Esta reseña se realizó para SCF142/00 Trainer handles for cup

Esta reseña se realizó para SCF142/00 Trainer handles for cup

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