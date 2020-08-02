Descontinuado
en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹
Accesorios para mamaderas
El cepillo de cabezal curvo con punta moldeada del mango permite una limpieza a fondo porque llega a los rincones de todos los biberones de cuello ancho, tetinas y productos de lactancia.
El cepillo cuenta con un cabezal curvo y una punta moldeada para llegar a todos los rincones de los biberones de cuello ancho. La punta contorneada le permite limpiar el interior de las tetinas.
Las cerdas duraderas de alta densidad permiten una limpieza a fondo de todos sus biberones, tetinas y otros equipos de lactancia.
4.4
de 5
15
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
Naty77
02/08/2020
Argentina
Genial
Super practico, al ser curvo llega a todos lados. Lo use en mamaderas y luego en las jarras etc
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para mamaderas y tetinas
Sí, recomiendo este producto
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Agos91
02/08/2020
Argentina
Practico
Super practico, util y necesario para lavar mas mamaderas mas grandes.
Ventajas
Practico
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para mamaderas y tetinas
Sí, recomiendo este producto
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Naty2020
15/07/2020
Argentina
Excelente cepillo
Muy recomendable el cepillo para limpiar mamaderas y tetinas. Hace 3 años que lo uso y está en muy buenas condiciones.
Ventajas
Es muy bueno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para mamaderas y tetinas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para mamaderas y tetinas