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Descontinuado

Philips AventCepillo para mamaderas y tetinas

SCF145/06

4.4
| (15) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
Limpieza y cuidado fácil para productos de alimentación de bebés
El cepillo para mamaderas Philips Avent tiene un cabezal de cepillado curvo especialmente diseñado. Además, la punta del mango está moldeada para limpiar de manera eficaz todo tipo de mamaderas, tetinas y equipos de alimentación. Las cerdas duraderas de gran densidad limpian de manera segura sin arañar.
Ver todos los beneficios
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en marcas recomendadas por madres de todo el mundo¹

Cepillo de limpieza Avent

Limpieza y cuidado fácil para productos de alimentación de bebés

  • Accesorios para mamaderas

El cepillo para biberones con cabezal curvo permite una limpieza fácil.

El cepillo para biberones con cabezal curvo permite una limpieza fácil.

El cepillo de cabezal curvo con punta moldeada del mango permite una limpieza a fondo porque llega a los rincones de todos los biberones de cuello ancho, tetinas y productos de lactancia.

Diseño exclusivo de mango y punta

El cepillo cuenta con un cabezal curvo y una punta moldeada para llegar a todos los rincones de los biberones de cuello ancho. La punta contorneada le permite limpiar el interior de las tetinas.

Las cerdas duraderas de alta densidad permiten una limpieza a fondo.

Las cerdas duraderas de alta densidad permiten una limpieza a fondo de todos sus biberones, tetinas y otros equipos de lactancia.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 5

15

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

3
2

02/08/2020

Argentina

Argentina

Genial

Super practico, al ser curvo llega a todos lados. Lo use en mamaderas y luego en las jarras etc

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para mamaderas y tetinas

Sí, recomiendo este producto

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02/08/2020

Argentina

Argentina

Practico

Super practico, util y necesario para lavar mas mamaderas mas grandes.

Ventajas

Practico

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para mamaderas y tetinas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para mamaderas y tetinas

15/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente cepillo

Muy recomendable el cepillo para limpiar mamaderas y tetinas. Hace 3 años que lo uso y está en muy buenas condiciones.

Ventajas

Es muy bueno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para mamaderas y tetinas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF145/06 Cepillo para mamaderas y tetinas

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