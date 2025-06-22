Descontinuado
Permite el contacto con la piel
Protección contra las irritaciones
Pequeño (15 mm)
2 piezas
La forma de mariposa ultradelgada de los protectores de pezones se diseñó para permitir el contacto del bebé con su piel. Gracias a su forma de mariposa, tanto la nariz como la barbilla del bebé quedan en contacto con su pecho, así el bebé puede oler el aroma de su madre y tocar su piel. Solo coloque el protector sobre el centro del pezón para asegurarse de que su bebé pueda agarrarse correctamente de toda la areola. Disfrute del vínculo con su pequeño mientras protege sus pezones.
Diseñamos los protectores de pezones para ayudar a los bebés con dificultades para sujetarse y para ayudarla a usted a amamantar durante más tiempo*. Para las madres que tienen pezones planos e invertidos y para los bebés con una técnica de succión débil o anomalías orales, el protector de pezones puede proporcionar una tetina diseñada para la sujeción a fin de mantener una posición voluminosa durante las pausas de lactancia del bebé.
Los protectores de pezones están diseñados para proporcionar comodidad y una alimentación más delicada cuando la madre tenga los pezones irritados, agrietados o adoloridos. Ayudan a reducir el roce o estiramiento de los pezones durante el amamantamiento para que pueda alimentar al bebé con su mejor leche y de manera cómoda.
4.8
de 5
68
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Milee
22/06/2025
Argentina
Parte de la promoción
Recomiendo mucho a todas las mamás que recién empiezan a dar pecho
Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones
Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones
Pececita
01/09/2022
Argentina
Salvo mí lactancia
Mí bb nació muy bien pero a los días tuvo un pico fuerte de bilirrubina y lo internaron en neonatología. Allí me descubrieron que no comía bien porq tengo pezón plano. Me recomendaron las pezoneras de talle para que sea lo más similar a mí pezón. Me salvaron la lactancia, pude dar la teta como soñaba gracias a las pezoneras de avent
Ventajas
Contacto cercano del bebe con la teta
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/03 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/03 Protector de pezones
Aili1310
21/04/2022
Argentina
Parte de la promoción
Chupetes
Super recomendable desde pequeño le encanta a mi bebé
Ventajas
Si
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
en caso de pezones planos o invertidos, irritados, sensibles, agrietados o adoloridos, y algunos bebés con dificultades para sujetarse
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE
En esta sección, se incluyen opiniones del consumidor acerca del producto. Philips se desvincula del contenido que ingresaron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluya en el presente documento no se considera como información oficial de Philips.