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  • La ayuda a prolongar la lactancia de una forma cómoda*
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Descontinuado

Philips AventProtector de pezones

SCF153/03

4.8
| (68) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
La ayuda a prolongar la lactancia de una forma cómoda*
Los protectores de pezones están diseñados para ayudarla a amamantar cuando padece molestias en los pezones o problemas con el enganche. La forma de mariposa ultracompacta permite que el bebé tenga contacto con el pecho y ayuda a mantener el vínculo.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Fácil enganche para el bebé y suave con su piel*

La ayuda a prolongar la lactancia de una forma cómoda*

  • Permite el contacto con la piel

  • Protección contra las irritaciones

  • Mediano (21 mm)

  • 2 piezas

Diseñado para permitir el contacto de la piel con el bebé

Diseñado para permitir el contacto de la piel con el bebé

La forma de mariposa ultradelgada de los protectores de pezones se diseñó para permitir el contacto del bebé con su piel. Gracias a su forma de mariposa, tanto la nariz como la barbilla del bebé quedan en contacto con su pecho, así el bebé puede oler el aroma de su madre y tocar su piel. Solo coloque el protector sobre el centro del pezón para asegurarse de que su bebé pueda agarrarse correctamente de toda la areola. Disfrute del vínculo con su pequeño mientras protege sus pezones.

Diseñado para ayudar con las dificultades para sujetarse

Diseñado para ayudar con las dificultades para sujetarse

Diseñamos los protectores de pezones para ayudar a los bebés con dificultades para sujetarse y para ayudarla a usted a amamantar durante más tiempo*. Para las madres que tienen pezones planos e invertidos y para los bebés con una técnica de succión débil o anomalías orales, el protector de pezones puede proporcionar una tetina diseñada para la sujeción a fin de mantener una posición voluminosa durante las pausas de lactancia del bebé.

Diseñado para pezones sensibles, irritados o adoloridos

Diseñado para pezones sensibles, irritados o adoloridos

Los protectores de pezones están diseñados para proporcionar comodidad y una alimentación más delicada cuando la madre tenga los pezones irritados, agrietados o adoloridos. Ayudan a reducir el roce o estiramiento de los pezones durante el amamantamiento para que pueda alimentar al bebé con su mejor leche y de manera cómoda.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

68

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

3
1

22/06/2025

Argentina

Argentina

Recomiendo mucho a todas las mamás que recién empiezan a dar pecho

Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones

Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones

01/09/2022

Argentina

Argentina

Salvo mí lactancia

Mí bb nació muy bien pero a los días tuvo un pico fuerte de bilirrubina y lo internaron en neonatología. Allí me descubrieron que no comía bien porq tengo pezón plano. Me recomendaron las pezoneras de talle para que sea lo más similar a mí pezón. Me salvaron la lactancia, pude dar la teta como soñaba gracias a las pezoneras de avent

Ventajas

Contacto cercano del bebe con la teta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/03 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/03 Protector de pezones

21/04/2022

Argentina

Argentina

Chupetes

Super recomendable desde pequeño le encanta a mi bebé

Ventajas

Si

Contras

No

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF153/01 Protector de pezones

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. en caso de pezones planos o invertidos, irritados, sensibles, agrietados o adoloridos, y algunos bebés con dificultades para sujetarse

  2. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  3. En esta sección, se incluyen opiniones del consumidor acerca del producto. Philips se desvincula del contenido que ingresaron los consumidores en esta sección y, por consiguiente, cualquier información técnica o consejo sobre el uso del producto que se incluya en el presente documento no se considera como información oficial de Philips.