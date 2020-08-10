Descontinuado
Calma con la comodidad del aire
0-6 m
Anatómicos y sin BPA
1 unidad
La piel necesita respirar, especialmente la de su bebé. Nuestro protector tiene seis agujeros de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, diseñados para disminuir la irritación de la piel.
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.5
de 5
29
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Fla1724
10/08/2020
Argentina
Muy útil
Es genial el consuelo de mi hija cada vez que le da una rabieta, es lo único que la calma
Ventajas
Es muy confortable al paladar del niño y blando
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Chupetes Freeflow
MamadeMigue
04/08/2020
Argentina
El único chupete que usamos
Excelente chupete, nos ayudó muchísimo en la etapa de los cólicos, a nuestro bebé le encanta, vienen varios modelos, y te da la tranquilidad de que no se rompe, y es libre de BPA.
Ventajas
Excelente chupete, la mejor calidad
Contras
No posee
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Chupetes Freeflow
Grece
02/08/2020
Argentina
Es excelente,mi bebe lo agarro enseguida
Porque es súper práctico,y facil de que agarren,por lo menos mi bebe lo adoro desde que lo agarro por 1era vez..
Ventajas
Excelente
Contras
Nasa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Chupetes Freeflow
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012
Fabricante del año 2014