Descontinuado
Calma con la comodidad del aire
0-6 m
Anatómicos y sin BPA
1 unidad
La piel necesita respirar, especialmente la de su bebé. Nuestro protector tiene seis agujeros de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, diseñados para disminuir la irritación de la piel.
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.9
de 5
9
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Pepa99
24/07/2020
Argentina
Excelente súper recomendado
Excelente chupete mi bebé lo agarró a la semana de nacida y desde ahí nunca lo soltó, ni le dio asco, le encanta ya le pedidos 2 más para que tenga, recuerden que cada 3 meses se cambian, mi bebé acaba de cumplir sus 3 meses
Ventajas
Su tapa para guardarlo en la mochila, al igual que su caja para esterilizar lo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/23 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/23 Chupetes Freeflow
Sofi88
19/07/2020
Argentina
Los mejores
Son de excelente calidad. Super resistentes, incluso cuando les empiezan a salir los dientes (que por lo general los muerden)
Ventajas
Excelente calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/24 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/24 Chupetes Freeflow
Ividivis
29/06/2018
Argentina
Muy contenta con avent
Excelente calidad y confort Mis hijitos usan avent hace años Y ahora la beba
Esta reseña se realizó para SCF178/25 Chupetes Freeflow
Esta reseña se realizó para SCF178/25 Chupetes Freeflow
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012
Fabricante del año 2014