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  • Trate la piel delicada con la comodidad del aire
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Descontinuado

Philips AventChupetes Freeflow

SCF178/25

4.9
| (9) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Trate la piel delicada con la comodidad del aire
Permita que la piel de su pequeño respire con el chupete Freeflow de Philips Avent. El disco cuenta con seis orificios de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, ya que está diseñado para reducir la irritación de la piel. Nuestra tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal natural de su bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Los orificios de ventilación adicionales permiten que la piel respire

Trate la piel delicada con la comodidad del aire

  • Calma con la comodidad del aire

  • 0-6 m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Los orificios de ventilación adicionales permiten que la piel de su bebé respire

Los orificios de ventilación adicionales permiten que la piel de su bebé respire

La piel necesita respirar, especialmente la de su bebé. Nuestro protector tiene seis agujeros de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, diseñados para disminuir la irritación de la piel.

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

9

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

24/07/2020

Argentina

Argentina

Excelente súper recomendado

Excelente chupete mi bebé lo agarró a la semana de nacida y desde ahí nunca lo soltó, ni le dio asco, le encanta ya le pedidos 2 más para que tenga, recuerden que cada 3 meses se cambian, mi bebé acaba de cumplir sus 3 meses

Ventajas

Su tapa para guardarlo en la mochila, al igual que su caja para esterilizar lo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF178/23 Chupetes Freeflow

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF178/23 Chupetes Freeflow

19/07/2020

Argentina

Argentina

Los mejores

Son de excelente calidad. Super resistentes, incluso cuando les empiezan a salir los dientes (que por lo general los muerden)

Ventajas

Excelente calidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF178/24 Chupetes Freeflow

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF178/24 Chupetes Freeflow

29/06/2018

Argentina

Argentina

Muy contenta con avent

Excelente calidad y confort Mis hijitos usan avent hace años Y ahora la beba

Esta reseña se realizó para SCF178/25 Chupetes Freeflow

Esta reseña se realizó para SCF178/25 Chupetes Freeflow

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento

  4. Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012

  5. Fabricante del año 2014