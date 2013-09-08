Descontinuado
Calma con la comodidad del aire
6-18m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
La piel necesita respirar, especialmente la de su bebé. Nuestro protector tiene seis agujeros de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, diseñados para disminuir la irritación de la piel.
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
5.0
de 5
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Sil81
08/09/2013
Argentina
Es un excelente producto y el diseño es muy colorido y divertido.
Recomiendo los productos Avent, ya que son muy duraderos, de excelente calidad y no están fabricados con plásticos que puedan dañar la salud de los bebés.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/24 Chupetes Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/24 Chupetes Freeflow
Kjoha
17/11/2018
Colombia
Excelentes
Comodos, excelente calidad, buen diseño, respirable. Recomendado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/24 Chupones Freeflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/24 Chupones Freeflow
Luckystar77
09/11/2016
España
Ideal
A la peke le encantan estos chupetes.Y a mi también porque con su capuchón de plástico ,que impide que entren gérmenes ,lo hace 100% higiénico.Tienen un fantástico sistema de ventilación que hace que no se ahogue.Y como otros productos Avent su tetina tiene forma de pezón.Me gusta el hecho de que sea de silicona y su forma y tamaño són perfectos.Por último es muy fácil de limpiar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/27 Chupetes ventilados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF180/27 Chupetes ventilados
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento
Fabricante del año 2014