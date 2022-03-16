Descontinuado
Para una comodidad esencial
0-6 m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
4.4
de 5
34
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
Chinita88
16/03/2022
Argentina
Chupetes súper cómodos
A mi bebé le encantaron los chupetes Los re usan y su forma le da comodidad
Ventajas
Precio, calidad , forma
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF182/12 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF182/12 Chupete Classic
10/08/2020
Argentina
Los mejores chupetes
Lo recomiendo a toda madre/padre son los mejores chupetes en mi opinión. Los use con mi hijo desde que nació y tiene la dentadura impecable además de ser super resistentes.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/51 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/51 Chupete Classic
Noe2
10/08/2020
Argentina
Adaptación muy buena
Excelente producto para el bebe que comienza a adaptarse a la succión. De la mejor calidad
Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic
Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Fabricante del año 2014
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento