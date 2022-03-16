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  • Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
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Descontinuado

Philips AventChupete Classic

SCF182/23

4.4
| (34) Reseñas | 91% ha recomendado este producto
Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
Calme a su pequeño durante todo el día con el chupete Philips Avent Classic. Está disponible en una variedad de colores, y la tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal de su bebé.
Ver todos los beneficios

Chupete con coloridos diseños de animales

Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé

  • Para una comodidad esencial

  • 0-6 m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las mamás cómo responden sus pequeños a las tetinas Philips Avent y nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Diseño anatómico para un desarrollo natural de los dientes

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Fabricado en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

34

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

3

16/03/2022

Argentina

Argentina

Chupetes súper cómodos

A mi bebé le encantaron los chupetes Los re usan y su forma le da comodidad

Ventajas

Precio, calidad , forma

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF182/12 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF182/12 Chupete Classic

10/08/2020

Argentina

Argentina

Los mejores chupetes

Lo recomiendo a toda madre/padre son los mejores chupetes en mi opinión. Los use con mi hijo desde que nació y tiene la dentadura impecable además de ser super resistentes.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/51 Chupete Classic

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF172/51 Chupete Classic

10/08/2020

Argentina

Argentina

Adaptación muy buena

Excelente producto para el bebe que comienza a adaptarse a la succión. De la mejor calidad

Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic

Esta reseña se realizó para SCF169/26 Chupete Classic

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Avisos legales

  1. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Fabricante del año 2014

  4. Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012

  5. Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento