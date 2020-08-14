Descontinuado
Para una comodidad esencial
6-18m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su bebé está en buenas manos. Este chupete se fabricó en nuestra premiada sucursal en el Reino Unido.*
Nuestro mango de seguridad le permite extraer fácilmente el chupete de su bebé en cualquier momento. Incluso las manos pequeñas pueden sostenerlo.
4.9
de 5
41
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Godita
14/08/2020
Argentina
Espectaculares!!! Y con hermosos diseños!!!!
Siempre lo recomiendo. Tanto las mamaderas como los chupetes. A familiares y amigos. Ya que la calidad es excelente y los productos están pensados desde y para los más pequeños...
Ventajas
Si
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF182/15 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF182/15 Chupete Classic
Camila220694
02/08/2020
Argentina
El producto es buenisimo y dura muchsimo
Elegi esta calificacion porque me parece la correcta para este producto. Es de larga duracion, tienen unos diseños divinos, y la tetina, es buenisima
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/72 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/72 Chupete Classic
Malg
01/08/2020
Argentina
El bebé lo agarro perfecto y lo encontras en todos
Mi miedo era que agarrara un chupete que después me costara conseguir, todos los avent los agarro bien y es fácil reponerlo si se pierde
Ventajas
Fácil de reponer
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/71 Chupete Classic
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/71 Chupete Classic
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento
Fabricante del año 2014