ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
  • Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
  • Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
  • Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
  • Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
  • Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
  • Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
  • Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
  • Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
  • Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
  • Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
  • Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes

Descontinuado

Philips AventChupones anatómicos avanzados

SCF184/14

4.7
| (9) Reseñas | 89% ha recomendado este producto
Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes
La avanzada tetina anatómica SCF184/14 de Philips Avent está diseñada para ayudar a un desarrollo bucal saludable. Todos nuestros chupones son de silicona y son insípidos e inodoros. Los colores pueden cambiar.
Ver todos los beneficios

Desarrollado con el destacado ortodoncista Dr. Hagemann

Diseñado para asegurar un desarrollo saludable de los dientes

  • 6-18m

"Alas" exclusivas

"Alas" exclusivas

Avanzada tetina anatómica con alas exclusivas que minimiza la presión en las encías y favorece el desarrollo bucal. Las alas hacen que la tetina sea más ancha, de manera que la presión causada por la succión del bebé se distribuye de forma más uniforme, por lo que se aplica menos presión en cada diente.

Tetina con forma

Tetina con forma

La forma de la tetina permite que la lengua del bebé permanezca en su posición natural.

Tapa protectora con broche a presión

Tapa protectora con broche a presión

Mantiene las tetinas esterilizadas y limpias.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

9

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

3
2
1

24/04/2018

Argentina

Argentina

Chupete

Me gustaría que estuviera más a la venta ya que mi bebé lo usa y me cuesta muchísimo encontrarlos a la venta! Gracias

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/14 Advanced orthodontic pacifiers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/14 Advanced orthodontic pacifiers

27/01/2018

Argentina

Argentina

Excelente

Mi hija uso desde 0 a 18 meses y su dentadura está espectacular ni una deformidad y la ayudo mucho en el sentido de succión!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic pacifiers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/13 Advanced orthodontic pacifiers

29/11/2017

Argentina

Argentina

Muy buena aceptación de mi bebé

A mi hijo le encantó! Lo recomiendo totalmente. Es un producto que le ayudó mucho con el estímulo de succión, el único problema es que me cuesta mucho conseguirlo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/14 Advanced orthodontic pacifiers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF184/14 Advanced orthodontic pacifiers

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. No sujete el chupón cerca del cuello del bebé, pues existe riesgo de estrangulación.