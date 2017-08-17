Descontinuado
3m+
Incisivos, premolares y molares
Su diseño ligero permite que los bebés lo sujeten con facilidad
3.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Barullo
17/08/2017
Argentina
Comprador verificado
Posee buena practicidad, aunque tiene un costo muy elevado
El producto cumple la función para la que fue diseñado, aunque el formato de la trompa contribuye muchas veces a ser enganchado en la boca o arrastrar los labios (como si fuese un anzuelo) por el bebé. El precio es un poco elevado para el tipo de prestación que brinda.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF199/00 Mordillo de elefante
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF199/00 Mordillo de elefante
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.