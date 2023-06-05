Descontinuado
Súper suave y flexible
6-18m
Anatómicos y sin BPA
Pack de 2
La piel sensible necesita cuidado adicional. Nuestra tecnología de protección permite que este chupete siga las curvas naturales del rostro del bebé para lograr un ajuste cómodo. Su bebé tendrá menos marcas e irritación en la piel.
Nuestro protector redondeado disminuye la presión y ofrece un efecto tranquilizante y cómodo, que es sutil para las mejillas de su bebé.
Cuando preguntamos a las madres cómo respondían sus pequeños a nuestras suaves tetinas de silicona, el 98 %, en promedio, afirmó que su bebé aceptaba los chupetes ultra soft y ultra air de Philips Avent.
4.8
de 5
129
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
rcardoneg12
05/06/2023
Argentina
Chupetes
Pack de 2 chupetes hermosos y modernos diseños para bebés. Son suaves, flexible y libres de BPA, con un diseño que se adapta a la carita, ideal para la piel sensible de tu bebé. Recomiendo estos chupetes por su calidad y diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete
Mati Albie
31/05/2023
Argentina
Mejor chupete!
Por alguna razon este es el único chupete que mi hija usa. Fue su primer chupete y lo sigue usando, Lo cambio 1 vez al mes.
Ventajas
La gomita se mantiene y no se deforma
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete
Piñata
31/05/2023
Argentina
Facil y rapido de esterilizar
El chupete es fantástico para Mariano y para mi ya que el lo disfruta y yo quedo tranquila sabiendo lo fácil que es esterilizarlo con su practica funda. Fue el primer producto que compre y aun está impecable.
Ventajas
materialidad
Contras
colores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Desarrollado en colaboración con madres y profesionales del área de la salud
En las pruebas de consumidores en los EE. UU. del 2016-2017 se muestra una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98%, la cual utilizamos en nuestros chupetes ultra air y ultra soft
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Nuestra variedad ayuda a las madres y los bebés en cada etapa del crecimiento
El 85 % de las madres encuestadas consideró que este chupete era más suave que ocho modelos similares de otras marcas líderes; estudio independiente realizado en EE. UU., febrero de 2017.