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  • Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé
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Philips Avent ultra softchupete

SCF223/03

4.8
| (129) Reseñas | 99% ha recomendado este producto
Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé
Cuide la piel sensible de su bebé con el chupete ultrasuave de Philips Avent. El escudo suave* y flexible del chupete se adapta a las curvas de las mejillas del bebé, por lo que deja menos marcas e irrita menos la piel para una mayor tranquilidad y comodidad.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Para menos marcas e irritación en la piel

Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé

  • ultra suave y flexible

  • Anatómicos y sin BPA

  • Paquete de 2

  • 6 a 18 meses

Protección suave y flexible

Protección suave y flexible

La piel del bebé necesita un cuidado adicional. Nuestra tecnología de protección permite que este chupete siga las curvas naturales de la cara del bebé. El pequeño tendrá menos marcas en la piel y menos irritación en sus mejillas.

Protector redondeado

Protector redondeado

Nuestro protector redondeado minimiza la presión en las mejillas del bebé para lograr una mayor suavidad en la piel.

Tetina totalmente hecha de silicona apta para alimentos

Tetina totalmente hecha de silicona apta para alimentos

Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

129

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

2

05/06/2023

Argentina

Argentina

Chupetes

Pack de 2 chupetes hermosos y modernos diseños para bebés. Son suaves, flexible y libres de BPA, con un diseño que se adapta a la carita, ideal para la piel sensible de tu bebé. Recomiendo estos chupetes por su calidad y diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete

31/05/2023

Argentina

Argentina

Mejor chupete!

Por alguna razon este es el único chupete que mi hija usa. Fue su primer chupete y lo sigue usando, Lo cambio 1 vez al mes.

Ventajas

La gomita se mantiene y no se deforma

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete

31/05/2023

Argentina

Argentina

Facil y rapido de esterilizar

El chupete es fantástico para Mariano y para mi ya que el lo disfruta y yo quedo tranquila sabiendo lo fácil que es esterilizarlo con su practica funda. Fue el primer producto que compre y aun está impecable.

Ventajas

materialidad

Contras

colores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ultra soft SCF223/04 chupete

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. En las pruebas de consumidores de EE. UU. del 2016-2017, se muestra una aceptación promedio del 98 % de la tetina con textura Philips Avent que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft.

  2. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de cuatro semanas de uso

  3. El 85 % de las madres encuestadas perciben que este chupete es más suave que ocho modelos comparables de otras marcas líderes, investigación independiente, EE. UU., febrero de 2017