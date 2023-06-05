Nuestro chupete más suave para la piel sensible de su bebé

Cuide la piel sensible de su bebé con el chupete ultrasuave de Philips Avent. El escudo suave* y flexible del chupete se adapta a las curvas de las mejillas del bebé, por lo que deja menos marcas e irrita menos la piel para una mayor tranquilidad y comodidad.