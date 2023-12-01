Descontinuado
Permite que la piel de su bebé respire
6 a 18 meses
Anatómicos y sin BPA
Paquete de 2
ultra air está diseñado a fin de permitir la circulación de aire máxima, para que la piel sensible del bebé pueda respirar.
La piel del pequeño se mantiene más seca cuando está relajado gracias al diseño que favorece la respiración de este chupete, que genera una circulación máxima de aire.
La protección de ultra air es ligera y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.
4.8
de 5
245
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Mica213
01/12/2023
Argentina
Mal el estuche y Excelentes chupetes
Son excelentes chupetes, al igual que las mamaderas y vasos para el agua. Lo único que encontré en contra es que anteriormente los chupetes venían cada uno con una tapita individual, eso nos resultaba mucho más práctico que el estuche que traen actualmente. Sirve para esterilizar, es lo único positivo que le encontré a los contenedores actuales de chupetes. pero es grande no es muy práctico para llevar en el bolsillo y si o si necesitas algo para guardarlo no lo podes llevar cómodamente en la mano. Con las tapitas individuales te guardabas el Chupete en cualquier bolsillo y era mucho más práctico, más chiquito. Personalmente creo que no fue un buen cambio el que realizaron. Igualmente creo que este Chupete sigue siendo la mejor opción. Es por eso que vuelvo a comprar esta marca para mi segunda hija.
Ventajas
La calidad de los materiales
Contras
El estuche. Las tapas individuales que traían anteriormente son mucho más cómodas, higiénicas, prácticas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF081/01 chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF081/01 chupete
EmmaAurora
05/06/2023
Argentina
Por suerte son dos
Mi niña no usaba chupete hasta que cuando cumplió un mes le compré estos, desde ahí no los suelta. Los mejores lejos
Ventajas
Los bebés lo adoran
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/02 chupete
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ultra air SCF085/02 chupete
EmmaAurora
05/06/2023
Argentina
Mi niña lo adora!
Súper recomendable, dice la abuela lo mejor de este chupete es que no tiene lado para usarlo. Lo usa mi nena y todos se quejan que es color de nene, pero ella lo adora.
Ventajas
Recomendadisimoo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF081/09 chupete ultra air
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF081/09 chupete ultra air
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Las pruebas de consumidores de EE. UU. de 2016-2017 muestran una aceptación promedio de la tetina con textura Philips Avent del 98 % que se utiliza en nuestros chupetes ultra air y ultra soft de 0 a 6 meses y de 6 a 18 meses.
Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso
Marca global de chupetes número 1
Fabricante del año 2014