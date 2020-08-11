Descontinuado
Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 2 minutos
Caben 4 mamaderas Philips Avent
Cabe en la mayoría de los microondas
El esterilizador a vapor para microondas se puede utilizar para esterilizar mamaderas y otros productos en tan solo 2 minutos, y elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias. La duración exacta del ciclo dependerá de la potencia eléctrica del microondas: 2 minutos entre 1200 y 1850 W; 4 minutos entre 850 y 1100 W; 6 minutos entre 500 y 800 W.
Está comprobado que el esterilizador a vapor para microondas elimina hasta el 99,9% de los gérmenes y las bacterias.
El contenido permanece esterilizado por hasta 24 horas con la tapa cerrada.
4.8
de 5
95
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
Gabilucha
11/08/2020
Argentina
El producto más efectivo para la mamá y el bebé
El mejor producto para las madres modernas que hacen 20000 cosas a la vez. En dos minutos esteriliza hasta 4 mamaderas. Ahorrando mucho tiempo y dinero. Nunca pensé que un artículo iba a tener tantos beneficios. Elimina el 99.9% de los gérmenes y contribuye a la seguridad de que tu hijo va a consumir de una mamadera que no le va a provocar ningún tipo de enfermedad. Gracias Philips por solucionar tantas situaciones de la vida moderna con productos tan eficientes.
Ventajas
Ahorra tiempo, dinero y elimina gérmenes de la mamadera de tu hijo
Contras
No encuentro ningún punto en contra. Ahh si, mi hijo ya creció
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas
Alanp02
11/08/2020
Argentina
Práctico
Se lo recomiendo a todos, muy practico para tener todo listo cuando hay que alimentar al bebe con los cuidados necesarios. Lo recomiendo totalmente.
Ventajas
Capacidad
Contras
Puede que en microondas chicos no entre
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas
Marianogp
11/08/2020
Argentina
Muy práctico y simple
Cuando uno tiene un bebé en casa, la higiente es fundamental y no siempre se tiene del tiempo para necesario para efectuarla. Este esterilizador para microondas simplifica la tarea por su versatilidad, rapidez y eficiencia.
Ventajas
Diseño, facilidad y simpleza
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.