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  • Rápido esterilizador a vapor para el microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para el microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para el microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para el microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para el microondas
  • Rápido esterilizador a vapor para el microondas

Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor para microondas

SCF281/02

4.8
| (95) Reseñas | 99% ha recomendado este producto
Rápido esterilizador a vapor para el microondas
El esterilizador a vapor para el microondas de Philips Avent es una excelente elección para esterilizar rápida y eficazmente dentro o fuera de casa. Se puede esterilizar hasta 4 mamaderas o productos Philips Avent de una vez y mata el 99,9% de los gérmenes en solo 2 minutos.
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la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Para usar dentro o fuera de casa

Rápido esterilizador a vapor para el microondas

  • Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 2 minutos

  • Caben 4 mamaderas Philips Avent

  • Cabe en la mayoría de los microondas

Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos

Esterilizador a vapor para microondas que está listo en solo 2 minutos

El esterilizador a vapor para microondas se puede utilizar para esterilizar mamaderas y otros productos en tan solo 2 minutos, y elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias. La duración exacta del ciclo dependerá de la potencia eléctrica del microondas: 2 minutos entre 1200 y 1850 W; 4 minutos entre 850 y 1100 W; 6 minutos entre 500 y 800 W.

Elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias

Elimina el 99,9% de los gérmenes y las bacterias

Está comprobado que el esterilizador a vapor para microondas elimina hasta el 99,9% de los gérmenes y las bacterias.

El contenido se mantiene esterilizado por hasta 24 horas

El contenido se mantiene esterilizado por hasta 24 horas

El contenido permanece esterilizado por hasta 24 horas con la tapa cerrada.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.8

de 5

95

Reseñas

99%

ha recomendado este producto

1

11/08/2020

Argentina

Argentina

El producto más efectivo para la mamá y el bebé

El mejor producto para las madres modernas que hacen 20000 cosas a la vez. En dos minutos esteriliza hasta 4 mamaderas. Ahorrando mucho tiempo y dinero. Nunca pensé que un artículo iba a tener tantos beneficios. Elimina el 99.9% de los gérmenes y contribuye a la seguridad de que tu hijo va a consumir de una mamadera que no le va a provocar ningún tipo de enfermedad. Gracias Philips por solucionar tantas situaciones de la vida moderna con productos tan eficientes.

Ventajas

Ahorra tiempo, dinero y elimina gérmenes de la mamadera de tu hijo

Contras

No encuentro ningún punto en contra. Ahh si, mi hijo ya creció

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

11/08/2020

Argentina

Argentina

Práctico

Se lo recomiendo a todos, muy practico para tener todo listo cuando hay que alimentar al bebe con los cuidados necesarios. Lo recomiendo totalmente.

Ventajas

Capacidad

Contras

Puede que en microondas chicos no entre

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

11/08/2020

Argentina

Argentina

Muy práctico y simple

Cuando uno tiene un bebé en casa, la higiente es fundamental y no siempre se tiene del tiempo para necesario para efectuarla. Este esterilizador para microondas simplifica la tarea por su versatilidad, rapidez y eficiencia.

Ventajas

Diseño, facilidad y simpleza

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF281/02 Esterilizador a vapor para microondas

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 