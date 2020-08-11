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  • Esterilización cómoda y eficaz
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Descontinuado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

SCF284/02

4.7
| (89) Reseñas | 95% ha recomendado este producto
Esterilización cómoda y eficaz
El tamaño ajustable del esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 de Philips Avent ocupa muy poco espacio en la cocina y se adapta a la perfección a todos los elementos que quiere esterilizar, sin importar si son pocos o muchos.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Carga fácil y flexible

Esterilización cómoda y eficaz

  • Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos

  • Esteriliza en 6 minutos

  • Caben 6 mamaderas Philips Avent

  • Diseño ajustable 3 en 1

Esterilizador de diseño modular 3 en 1

Esterilizador de diseño modular 3 en 1

El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar las mamaderas y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.

Esterilización por hasta 24 horas con la tapa cerrada

Esterilización por hasta 24 horas con la tapa cerrada

El esterilizador mantiene su contenido (mamaderas, extractores de leche, etc.) esterilizado durante 24 horas si no se abre la tapa.

Diseño espacioso

Diseño espacioso

Pueden colocarse hasta 6 mamaderas de 330 ml/11 oz Philips Avent Classic y Natural a la vez para su esterilización.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

89

Reseñas

95%

ha recomendado este producto

2

11/08/2020

Argentina

Argentina

Si tenés un bebé, tenés que tener este producto.

Es rápido y sencillo de usar. Tiene 3 en 1 que Permite en un sólo paso esterilizar todo, chupetes, mamaderas, tetinas, extractor de leche. Te brinda la seguridad necesaria para la salud de tu bebé ya que elimina el 99,9 de los gérmenes.

Ventajas

Rapidez, seguridad, fácil mantenimiento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF284/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF284/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

11/08/2020

Argentina

Argentina

Práctico

Producto sumamente práctico! Fácil de usar, rápido y simple. De las mejores compras.

Ventajas

Simpleza

Contras

Compartimento para agua: queda agua de más y se mancha fácilmente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF284/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

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10/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente forma de esterilizar todo.

Realmente es muy necesario y práctico, no puede faltar en tu mesada, mayormente los 1ros meses. Es realmente muy útil. Y yo esterilizo mamaderas, chupetes, vasos de agua, los pies recolectores, platos de comer y cubiertos.

Ventajas

En 10 minutos, todo listo para usar.

Contras

Nada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF284/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 