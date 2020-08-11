Descontinuado
Elimina 99,9% de los gérmenes nocivos
Esteriliza en 6 minutos
Caben 6 mamaderas Philips Avent
Diseño ajustable 3 en 1
El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar las mamaderas y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.
El esterilizador mantiene su contenido (mamaderas, extractores de leche, etc.) esterilizado durante 24 horas si no se abre la tapa.
Pueden colocarse hasta 6 mamaderas de 330 ml/11 oz Philips Avent Classic y Natural a la vez para su esterilización.
4.7
de 5
89
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Lala218
11/08/2020
Argentina
Si tenés un bebé, tenés que tener este producto.
Es rápido y sencillo de usar. Tiene 3 en 1 que Permite en un sólo paso esterilizar todo, chupetes, mamaderas, tetinas, extractor de leche. Te brinda la seguridad necesaria para la salud de tu bebé ya que elimina el 99,9 de los gérmenes.
Ventajas
Rapidez, seguridad, fácil mantenimiento.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF284/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1
Sí, recomiendo este producto
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Catalina22
11/08/2020
Argentina
Práctico
Producto sumamente práctico! Fácil de usar, rápido y simple. De las mejores compras.
Ventajas
Simpleza
Contras
Compartimento para agua: queda agua de más y se mancha fácilmente
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Tatly79
10/08/2020
Argentina
Excelente forma de esterilizar todo.
Realmente es muy necesario y práctico, no puede faltar en tu mesada, mayormente los 1ros meses. Es realmente muy útil. Y yo esterilizo mamaderas, chupetes, vasos de agua, los pies recolectores, platos de comer y cubiertos.
Ventajas
En 10 minutos, todo listo para usar.
Contras
Nada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF284/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.