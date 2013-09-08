Descontinuado
Set portátil
Incluye todo lo necesario para extraer y almacenar su leche de la forma más adecuada cuando está fuera de su casa.
Las exclusivas almohadillas masajeadoras del extractor Philips Avent se flexionan hacia adentro y hacia afuera para imitar la succión del bebé y estimular el rápido descenso natural de la leche materna.
La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.
4.7
de 5
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
solconlourdes
08/09/2013
Argentina
optimo
fue de muy grande utilidad...facil manejo y comodidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF292/13 Single electronic breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF292/13 Single electronic breast pump
ELENA75
15/05/2012
España
ES MUY COMPLETO
ES MUY COMPLETO.LO MEJOR ES LA COMPATIBILIDAD CON TODOS LOS ACCESORIOS. Y SURGE ALG'UN PROBLEMA, EL SERVICIO TECNICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA TE INFORMAN Y TE SOLUCIONAN CUALQUIER PROBLEMA.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF292/13 Extractor de leche individual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF292/13 Extractor de leche individual
nesta42
15/05/2012
España
Un producto muy adecuado a las necesidades de la madre
Cuando necesité comprar un extractor de leche leí muchos bogs i foros y finalmente me decidí por Philips Avent por su relación calidad precio, la verdad es que estoy muy contenta con el producto además de con la atención al cliente. Hace más de un año que lo uso y estoy muy contenta, lo único es que a veces se para solo y tengo que revisar el conector que falla un poco.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF292/01 Extractor de leche individual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF292/01 Extractor de leche individual