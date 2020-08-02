Descontinuado
Set portátil
La suave succión al vacío del extractor de leche materna Philips Avent imita la acción de succión natural del bebé y logra obtener más leche que un extractor eléctrico doble de un hospital*
La exclusiva almohadilla con sistema masajeador activo ayuda a estimular el descenso natural del flujo de leche
Simplifique su vida con la extracción directa en cualquiera de nuestra amplia gama de biberones y recipientes de almacenamiento de Philips Avent para el refrigerador o el congelador
4.4
de 5
26
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Mverok13
02/08/2020
Argentina
Muy cómodo y fácil de transportar.
Toda mamá amamantando lo tendría que tener! Porque es súper cómodo, delicado, funcional y de calidad premium. Me hizo vivir una experiencia confortable en ésa etapa. Gracias!
Ventajas
Todo
Contras
Nada. Aunque el eléctrico seguro es más rapido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips AVENT Extractor de leche manual SCF310
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips AVENT Extractor de leche manual SCF310
Cece nehme
26/07/2020
Argentina
El producto es muy práctico y util
Me ayudó mucho para poder alimentar a mi hijo mientras trabajaba . Además no ocupa lugar y sus accesorios son de muy buena calidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips AVENT Extractor de leche manual SCF310
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips AVENT Extractor de leche manual SCF310
majosol
18/07/2020
Argentina
excelente
MI NENA TOMABA TANTO Y YO PRODUCIA TANTO QUE ME ENPEZARON A DOLER LOS SENOS, TAL ES ASI QUE TUVE QUE EMPEZAR A SACARME Y A GUARDAR EN EL CONGELADOR, GRACIAS A ESTE PRODUCTO MIS MALOS DIAS PASARON A SER MEJORES!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips AVENT Extractor de leche manual SCF310
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips AVENT Extractor de leche manual SCF310
Está clínicamente comprobado que extrae leche más rápido que los extractores de leche dobles de los hospitales con una secuencia de bombeo de 20 minutos en madres que dieron a luz bebés prematuros.