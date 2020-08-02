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  • Extractor de leche diseñado para la comodidad
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Descontinuado

Philips AventExtractor de leche manual

SCF310/13

4.4
| (26) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Extractor de leche diseñado para la comodidad
El estrés o la ansiedad pueden dificultar la extracción de leche, para facilitar el proceso, la mujer debe estar cómoda y relajada. Por eso, diseñamos nuestro extractor SCF310/13 de Philips Avent para ofrecerle más comodidad durante la extracción.
Ver todos los beneficios

Exclusiva almohadilla masajeadora para máxima comodidad

Extractor de leche diseñado para la comodidad

  • Set portátil

Resultados clínicamente comprobados*

Resultados clínicamente comprobados*

La suave succión al vacío del extractor de leche materna Philips Avent imita la acción de succión natural del bebé y logra obtener más leche que un extractor eléctrico doble de un hospital*

Exclusiva almohadilla masajeadora de 5 pétalos suaves

Exclusiva almohadilla masajeadora de 5 pétalos suaves

La exclusiva almohadilla con sistema masajeador activo ayuda a estimular el descenso natural del flujo de leche

Sistema simple de almacenamiento de leche

Sistema simple de almacenamiento de leche

Simplifique su vida con la extracción directa en cualquiera de nuestra amplia gama de biberones y recipientes de almacenamiento de Philips Avent para el refrigerador o el congelador

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 5

26

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

3
2

02/08/2020

Argentina

Argentina

Muy cómodo y fácil de transportar.

Toda mamá amamantando lo tendría que tener! Porque es súper cómodo, delicado, funcional y de calidad premium. Me hizo vivir una experiencia confortable en ésa etapa. Gracias!

Ventajas

Todo

Contras

Nada. Aunque el eléctrico seguro es más rapido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips AVENT Extractor de leche manual SCF310

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips AVENT Extractor de leche manual SCF310

26/07/2020

Argentina

Argentina

El producto es muy práctico y util

Me ayudó mucho para poder alimentar a mi hijo mientras trabajaba . Además no ocupa lugar y sus accesorios son de muy buena calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips AVENT Extractor de leche manual SCF310

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips AVENT Extractor de leche manual SCF310

18/07/2020

Argentina

Argentina

excelente

MI NENA TOMABA TANTO Y YO PRODUCIA TANTO QUE ME ENPEZARON A DOLER LOS SENOS, TAL ES ASI QUE TUVE QUE EMPEZAR A SACARME Y A GUARDAR EN EL CONGELADOR, GRACIAS A ESTE PRODUCTO MIS MALOS DIAS PASARON A SER MEJORES!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips AVENT Extractor de leche manual SCF310

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Avisos legales

  1. Está clínicamente comprobado que extrae leche más rápido que los extractores de leche dobles de los hospitales con una secuencia de bombeo de 20 minutos en madres que dieron a luz bebés prematuros.