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  • Permite que la piel de su bebé respire
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Descontinuado

Philips Avent Ultra airChupete

SCF349/11

4.9
| (52) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Permite que la piel de su bebé respire
Tranquilidad con la comodidad del aire. El chupete ultra air de Philips Avent tiene orificios de aire extragrandes para mantener seca la piel de su bebé. Tiene una tetina extrafirme para dientes y encías en crecimiento. Disponible en varios colores y diseños.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

la marca recomendada por las madres de todo el mundo1

Diseñado para calmar a los bebés durante los días de dentición

Permite que la piel de su bebé respire

  • Tetina extrafirme

  • Anatómicos y sin BPA

  • Paquete de 2

  • 18 m+

Permitamos que la piel de su bebé respire

Permitamos que la piel de su bebé respire

Los orificios de ventilación extragrandes ventilan la piel de su bebé y la mantienen seca, a la vez que el bebé se tranquiliza.

Tetina extrafirme

Tetina extrafirme

La tetina extrafirme respeta la forma natural del paladar, los dientes y las encías

Tetina totalmente hecha de silicona apta para alimentos

Tetina totalmente hecha de silicona apta para alimentos

Elegimos conscientemente un material de silicona para nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material seguro e inerte ampliamente utilizado en aplicaciones médicas y libre de sustancias químicas peligrosas, sustancias activas endocrinas (p. ej., BPA) y alérgenos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

52

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

11/06/2023

Argentina

Argentina

Me encanta es lo mejor que he comprado

Me encantan todos los productos de Philips Avent no me arrepiento de comprarlos. Excelente calidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF349/11 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF349/11 Chupete

06/06/2023

Argentina

Argentina

A la medianoche

Son lo más, teníamos uno y lo perdimos. Tuvimos que salir a la medianoche de compras. Son super cómodos y los bebés lo aman

Ventajas

Muy prácticos para los bebes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF349/21 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF349/21 Chupete

05/06/2023

Argentina

Argentina

Excelente producto

Excelente pack de 2 chupetes apto para bebés +18 meses. Su lindo y moderno diseño está pensado en el desarrollo de las primeras piezas dentales del bebé por lo cual es muy buena opción para calmar los síntomas del crecimientos de los dientes en bebés. Además su tecnología permite que circule mejor el aire y su diseño que se adapta a la carita, cuida la piel de bebé evitando que existan irritaciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF349/21 Chupete

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Ultra air SCF349/21 Chupete

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Por razones de higiene, reemplace los chupetes después de 4 semanas de uso.